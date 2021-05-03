Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA- Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)- Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- Emir YILDIZ/MARMARA (Balıkesir),(DHA)
Haber Giriş: 03 Mayıs 2021 - 16:53 |
Son dakika haberi.. Sahillerde deniz salyası kâbusu! Her yeri sardı, kokudan durulmuyor... '60 yaşındayım böylesini görmedim'
Marmara'da sahilleri tamamen kaplayan ve balıkçıların kâbusu haline gelen deniz salyası etkili olmaya devam ediyor. Bugün yine çok sayıda sahil tamamen deniz salyasıyla kaplandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İstanbul'da bir süredir görülen deniz salyası Küçükçekmece'de etkisini gösterdi. Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'ne bağlayan Menekşe Deresi deniz salyası ile doldu.
2
Marmara Denizi'nde son aylarda sık görülmeye başlanan deniz salyası, İstanbul'un farklı bölgelerdeki kıyı şeritlerini kapladı. Bir süredir etkisini gösteren ve müsilaj olarak adlandırılan tabaka Küçükçekmece Gölü'ne kadar uzandı.
3
DERENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KAPLADI
Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'ne bağlayan Menekşe Deresi bugün deniz salyası ile doldu. Sabah saatlerinde denizden dereye doğru giren salya tabakası iki saat içinde derenin büyük bir bölümünü kapladı. Bölgede yaşayanlar yıllardır böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını belirtti.
4
"25 YILDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"
Küçükçekmece'de yaşayan ve salya tabakasının dereyi kapladığı anlara şahit olan Metin Aydın, "25 senedir buradayım ilk defa böyle bir manzara ile karşı karşıyayım. Burası Küçükçekmece Gölü'ne bağlı, iki saat içinde bu kadar doldu. Eskiden bazen yeşil su gelir giderdi ama bu sefer farklı. Ne olduğunu bilmiyorum, yakında bütün balıklar ölecek" dedi.
5
FENERBAHÇE SAHİLİ
Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni de kapladı.
6
Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni kapladı. Denizin üzerini saran tabaka sahilde bugün de etkili oldu. Kıyı şeridini kaplayan deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik havadan da görüntülendi.
7
Deniz salyaları kötü görüntülere neden olurken yoğun bir kokuyu da beraberinde getirdi.
8
Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların kabusu haline gelen ve halk arasında 'deniz salyası' olarak da adlandırılan müsilaj, tedirginlik yaratmaya devam ediyor.
9
"YAĞMURLAR BESLEDİ"
Balıkların hem üreme hem de beslenme alanlarının üzerini kaplayan müsilaj maddesinin aylardır boğazı terk etmemesinin başlıca sebebini meteorolojik şartların uygunluğuna bağlayan Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Son yaşanan yağmurlardan dolayı akışa bağlı olarak besin elementlerinin yoğun bir şekilde denizel sisteme taşınması müsilajın devam etmesinde oldukça etkili" dedi.
10
Marmara Denizi’nin yanısıra Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 3 aydır görülen müsilaj, deniz üzerindeki endişelendiren görüntüsünün yanı sıra, avcılık ve deniz canlıları üzerinde de olumsuz etki yaratıyor.
11
Beyaz, köpüksü ve yapışkan olan müsilaj maddesi, avlanmak için denize açılan balıkçı teknelerinin motor aksamına zarar veriyor. Denize bırakılan ağların gözlerini tıkıyor, misinaların üzerine yapışıyor.
12
En önemlisi de su yüzeyinde olduğu kadar dibe de çöken bu madde, balıkların üreme ve beslenme alanlarını kaplayarak, deniz canlıları üzerinde olumsuzluk yaratıyor.
13
'BALIKLARIN BESLENME ALANLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR'
Yaklaşık 3 aydır Çanakkale Boğazı'nı terk etmeyen ve bugünlerde çoğaldığı gözlenen müsilaj maddesi, görenleri endişelendiriyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, meteoroloji şartların hala uygun olması nedeniyle müsilaj maddesinin etkisini kaybetmediğini söyledi.
14
Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Meteorolojik şartların hala uygun olması ayrıca son yaşanan yağmurlardan dolayı akışa bağlı olarak besin elementlerinin yoğun bir şekilde denizel sisteme taşınması müsilajın devam etmesinde oldukça etkili. Artık balıkçılık faaliyetleri şu dönem devam etmiyor" dedi.
15
Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Ancak müsilaj olayına bağlı olarak sedimentte bunun birikimi söz konusu. Bu da mevcut balıkların hem üreme hem de beslenme alanlarının üzerinin kaplanması demek. Bu nedenlerden ötürü negatif etkileşimlerle karşılaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
16
İşte Büyükateş'in sözleri: Bunun yanı sıra müsilajın yoğun olarak bulundukları bölgelerde bakteriyel parçalanma devam ettiği için bir yandan da su kolonundaki oksijen miktarının zaman zaman azaldığını görmekteyiz
17
Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Marmara Denizi'nin Avşa adası kıyılarını kapladı. Denizin üzerini saran tabakayı görenler, şaşırırken, bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.
18
Konu ile ilgili konuşan Gemli Kaptanı Olgu Tuğrul, her yıl benzer manzaralar ile karşılaştıklarına işaret ederek, "Marmara Denizi'nin bu seneki en büyük sıkıntısı salya. Denize çok büyük bir zararı var. Özellikle balıkçılara, gemilere, yaşayan canlıların ölümüne neden oluyor. Ekim ayından beridir oldukça fazlalaştı. Nedenini bilemiyoruz, daha önceleri çok az oluyordu fakat bu sene değişik bir hal aldı" diye konuştu.
19
ERDEK KÖRFEZİ'Nİ DE DENİZ SALYASI KAPLADI
Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Marmara Denizi'ndeki Erdek Körfezi'nde de etkili oldu. Erdek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Demiray, "60 yaşındayım. Bugüne kadar sahillerimizde bu kadar uzun süre devam eden deniz salyası görmedim. Eski yıllarda en çok 1-2 ay görülür ve biterdi. Bu olay nedeniyle küçük teknelerle avlanan balıkçılarımız, av sezonunda çok zorlandılar. Çünkü bu salyanın ağırlığı nedeniyle ağlarını çekemediler. Av sezonumuz kötü geçti" diye konuştu.