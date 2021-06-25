Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? İşte tarih bilgisi
Fenerbahçe Başkanlık seçimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe'de başkanlık için tek aday Ali Koç oldu. Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların seçimi yapılacak. Peki, Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman?
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Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ali Koç, tek aday olarak seçime girecek. Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenen genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek. İşte, Fenerbahçe Başkanlık seçimi hakkında bilinmesi gerekenler...
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Oy kullanma işlemi 26 Hazinra saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'ye kadar devam edecek. Saat 17.00'den önce sandık başına geldikleri tespit edilen üyeler, saat 17.00'den sonra da oylarını kullanabilecek.
Kulüp başkanlığı için adaylık başvuruları, genel kurula katılma hakkı olan 200 üyenin noter tasdikli belgeleri ile yapılıyor.
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ALİ KOÇ'UN İKİNCİ DÖNEMİ
Seçime tek aday olarak giren Ali Koç, Fenerbahçe'de 2. dönemi için üyelerden oy isteyecek.
Üç yıl önceki seçimde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım karşısında oy kullanma hakkına sahip 26 bin 2 kişiden 21 bin 350 kişi oy kullanmış ve bu oyların 16 bin 92'sini elde eden Ali Koç, sarı-lacivertlilerin 33. başkanı olmuştu.
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YÖNETİM KURULU DA SEÇİLECEK
Kongrenin ikinci gününde yarın başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim kurulu ve diğer kurullar da seçilecek.
Başkanın yanı sıra yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, sicil kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, balotaj kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi, tarih, müze ve arşiv kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçiminin ardından seçim sonuçları açıklanacak.