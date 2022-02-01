Fener alayı nedir? Şivlilik fener alayıne zaman? İşte fener alayı geleneği hakkında bilgiler…

FENER ALAYI NEDİR?

Fener alayı, bayramların gecelerinde veya sosyal spor veya diğer amaçlı topluluklar tarafından, halkın ellerinde meşale veya fenerler ile yaptıkları gösterilere verilen isimdir. Halk tarafından gündüzleri kutlanan zaferlere "Zafer Alayı", geceleri yapılan kutlama gösterilerine ise "Fener Alayı" deniliyordu.