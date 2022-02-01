Fener alayı nedir? Şivlilik fener alayıne zaman? İşte fener alayı geleneği hakkında bilgiler…

Osmanlı’dan bu yana süren 'Şivlilik' ve 'Fener Alayı' etkinlikleri yerini korumakta ve devam etmektedir. Üç ayların başlangıcını temsil eden Fener alayının zamanı Regaib Kandili ile bağlantılıdır.
Şivlilik geleneği ile çocuklara değerli oldukları hatırlatılır ve çocuklar bunu bir ömür unutmazlar. Çocuklar, fener alayı akşamı doyasıya eğlenir.
Şivlilik, 2 Şubat Çarşamba günü fener alayı ile başlayacak. 3 Şubat Perşembe günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.
Fener alayı, bayramların gecelerinde veya sosyal spor veya diğer amaçlı topluluklar tarafından, halkın ellerinde meşale veya fenerler ile yaptıkları gösterilere verilen isimdir. Halk tarafından gündüzleri kutlanan zaferlere "Zafer Alayı", geceleri yapılan kutlama gösterilerine ise "Fener Alayı" deniliyordu.