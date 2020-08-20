FED tutanakları yayımlandı! 19 Ağustos 2020 FED kararı ve açıklama detayları

Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik arttı Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlerin ABD ve yabancı ülkelerdeki ekonomik faaliyet üzerinde etkili olmaya devam ettiğine dikkat çekilen tutanaklarda, son toplantı sırasındaki mevcut bilgilerin ABD ekonomik faaliyetinde mart ve nisan aylarındaki keskin düşüşlerin ardından mayıs ve haziran aylarında toparlanmaya işaret ettiği bildirildi.



Tutanaklarda, "Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik son derece arttı ve salgına bağlı şokun olağan dışı doğası ekonominin gelecekte nasıl bir gelişim göstereceğine ilişkin değerlendirmeleri normalden daha zor hale getirdi." ifadesi kullanıldı.Toplantıda faiz oranlarının sıfır seviyesinde olduğu bir ortamda ekonomik büyümenin nasıl artırılacağının görüşüldüğü belirtilen tutanaklarda, "Salgının seyri ile ekonominin toparlanmasının ne kadar süreceğine yönelik ciddi belirsizlik ve aşağı yönlü riskler ışığında, daha kötümser bir tahminin temel tahminlerden daha az makul olmadığı yargısına varıldı." değerlendirmesinde bulunuldu.