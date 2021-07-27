FED toplantısı saat kaçta yapılacak, ne zaman ? FED faiz kararı ne olur? İşte Açık Piyasa Komitesi toplantısında son durum
FED toplantısı ile faiz kararı milyonlar tarafından bekleniyor. Küresel piyasalarda önemli bir rol oynayacak olan FED toplantısı ile faiz artırımı, düşürümü ya da sabit karar için önem arz edecek. Pek çok kişinin yakından takip ettiği FED Toplantısı, bu hafta içerisinde gerçekleşecek. Peki, FED toplantısı ne zaman saat kaçta yapılacak? FED faiz kararı ne olur? İşte, Açık Piyasa Komitesi toplantısında son durum ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Küresel piyasalar Fed'i bekliyor. Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar bugün başlayacak ve iki gün sürecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Peki, FED toplantısı ne zaman?
Fed'in başlayacak Açık Piyasa Komitesi toplantısının yayımlanacak kararları ve sonrasında Fed Başkaı Jerome Powell'ın basın toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. İşte, Açık Piyasa Komitesi toplantısı hakkında son bilgiler...
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FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
FED toplantısı, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık'ta yapılacak.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sabitkoinlerin (stablecoin) finansal sistemin önemli bir parçası olmadan düzenleme yapılmasına ihtiyacı olduğunu belirtti.
Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, kripto varlıkların ABD'de ödeme sisteminin önemli bir parçası olacağını düşünmediklerini söyledi.
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Powell, sabitkoinlerin ödeme sisteminin önemli bir parçası olabileceğini belirterek, uygun bir düzenleyici çerçeveye ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Merkez bankası dijital para biriminin kripto para birimleri ve sabitkoinlere daha uygun bir alternatif olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine ise Powell, bunun merkez bankasının dijital para birimi çıkarması için güçlü argümanlardan biri olduğunu ifade etti.
Powell, "Dijital bir ABD para birimi olsaydı, sabitkoinlere, kripto para birimlerine ihtiyacınız olmazdı." değerlendirmesinde bulundu.