FED faiz kararı toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı ne zaman açıklanır? Kasım ayı toplantı detayları
FED faiz kararı için araştırmalar hız kazandı. FED faiz kararı yapılan toplantıların ardından açıklanıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) bu kasım ve aralık ayında yaptığı toplantıların ardından bu yılın toplantılarını tamamlayacak. Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu, yüksek enflasyonun ise gelecek yıla kadar sürebileceğini ifade etti. Peki, kasım ayı FED toplantısı ne zaman yapılacak?
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Fed toplantısı her yıl belirli tarihler yapılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) belirli tarihlerde düzenlenen toplantıların ardından da faiz kararını açıklıyor. Son toplantısını eylül ayında yapıldı ve FED, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. İşte FED kasım ayı toplantı tarihi
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FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
Fed'in bu yılın geri kalanındaki kasım ayından sonraki son toplantısı ise aralık ayında yapılacak.
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SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR
Eylül ayında gerçekleşen toplantıda ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.