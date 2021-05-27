FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte ABD FED toplantısından son bilgiler

FED Toplantısı ve alınacak faiz kararı için piyasalardaki bekleyiş sürüyor. En son Nisan ayında gerçekleşen toplantının ardından yeni kararın yönünü merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, 2021 FED toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler...