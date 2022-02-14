FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED'in bugünkü toplantısından çıkacak karar merak ediliyor

ABD’de enflasyonun son 40 yılın zirvesi olan %7,5 olarak açıklanması ile kripto para piyasaları da hareketlendi. Kripto para piyasalarını hareketlendiren bu verilerin açıklanmasından sonra Fed, bir açıklama yaptı. 11 Şubat tarihinde bir açıklama yapan FED, 14 Şubat Pazartesi günü TSİ 19.30’da olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.