FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED'in bugünkü toplantısından çıkacak karar merak ediliyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
KDV indirimleri başladı Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldiKDV indirimleri başladı! Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi#KDV İndirimi
‘Haram ettiği’ nafaka yaktı‘Haram ettiği’ nafaka yaktı#Nafaka
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldıSon dakika... Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı#OGS
Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecek#Altın Hesabı
Ortalığı karıştıran darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı bile: Binlerce ihbar geldi...Ortalığı karıştıran darbe iddiası! Rusya saldırmaya başladı bile: Binlerce ihbar geldi...#RUSYA
Tartının baskısına karşı hareket: ANTİ DİYETTartının baskısına karşı hareket: ANTİ DİYET#Anti Diyet
Trumptan flaş casusluk iddiası: Ölümle cezalandırılabilirdiTrump'tan flaş casusluk iddiası: Ölümle cezalandırılabilirdi!#ABD
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayılarıBakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs vaka sayıları#Koronavirüs
Bilim Kurulu üyesinden Molnupiravir açıklaması: İlk 5 gün kritikBilim Kurulu üyesinden 'Molnupiravir' açıklaması: İlk 5 gün kritik#Koronavirüs
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke ettiİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke etti#İngiltere
Buse’den kafaları karıştıran hamle... Önce paylaştı sonra sildiBuse’den kafaları karıştıran hamle... Önce paylaştı sonra sildi!#Sevcan Orhan
Müptelanım kocacığımMüptelanım kocacığım!#Rasim Öztekin
HABERLEREkonomi Haberleri

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED'in bugünkü toplantısından çıkacak karar merak ediliyor

#FED#FED Toplantısı#FED Olağanüstü

ABD Merkez Bankası (Fed), 10 Şubat tarihinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından bir kez daha toplantı kararı aldı. ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, FED’in Mart ayında faiz artırma ihtimalini güçlendirmişti. FED'in bugünkü toplantısından çıkacak karar merak ediliyor. Peki, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta?

1/3FED toplantısı ne zaman, saat kaçta FEDin bugünkü toplantısından çıkacak karar merak ediliyor

ABD’de enflasyonun son 40 yılın zirvesi olan %7,5 olarak açıklanması ile kripto para piyasaları da hareketlendi. Kripto para piyasalarını hareketlendiren bu verilerin açıklanmasından sonra Fed, bir açıklama yaptı. 11 Şubat tarihinde bir açıklama yapan FED, 14 Şubat Pazartesi günü TSİ 19.30’da olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

2/3MART AYINDAKİ TOPLANTININ TARİHİ

MART AYINDAKİ TOPLANTININ TARİHİ

Fed 25-26 Ocak 2022'yle yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komitenin 8 kez toplanacağı biliniyor. İlk faiz artırımı yapılacak toplantısının ikinci toplantı olacağı yani 15-16 Mart 2022 tarihinde yapılacağı öngörülüyor.

3/3FED toplantısı ne zaman, saat kaçta FEDin bugünkü toplantısından çıkacak karar merak ediliyor

Fed üçüncü toplantısını ise mayıs ayında gerçekleştirecek. 3-4 Mayıs 2022'de toplanacak merkez bankası dördüncü toplantısını 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleyecek.

26-27 Temmuz 2022'de beşinci toplantısını yapacak Fed'in altıncı toplantısı 20-21 Eylül, yedinci toplantısı 1-2 Kasım ve sekizinci toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FED#FED Toplantısı#FED Olağanüstü