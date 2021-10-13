FED toplantısı ne zaman? Piyasaların gözü Fed toplantısında
FED faiz kararı için geri sayım devam ediyor. ABD Merkez Bankası en son toplantısını 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirmişti. Alınacak yeni kararı merak eden vatandaşlar, kasım ayında gerçekleşecek FED toplantısının tarihini araştırıyor. Peki, FED toplantısı ne zaman, ayın kaçında gerçekleşecek?
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ABD Merkez Bankası, 2021 yılına ilişkin toplantı takvimini açıklamıştı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihlerine yer verilmişti. Her yıl 8 kez bir araya gelen FED, 7’nci toplantısını kasım ayında gerçekleştirecek.
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FED toplantısı en son 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Geriye kalan 2 FED toplantısı tarihleri ise 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olarak belirlendi.
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FED'İN SON TOPLANTIDAKİ KARARI
Eylül ayında gerçekleşen toplantıda ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.