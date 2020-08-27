FED toplantısı ne zaman? Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasında!

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında da Jackson Hall toplantısında başta Fed Başkanı Powell olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamalarının ve ABD'de ikinci çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.