FED toplantısı ne zaman? Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasında!
Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi. Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole konferansında vereceği mesajlara odaklanıldı. Piyasaları yakından takip eden pek çok vatandaş, FED toplantısına odaklandı. Peki, FED toplantısı ne zaman? Powell'ın konuşması ne zaman?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler piyasalara yön veren temel faktör olurken, hastalığın ekonomilere verdiği tahribatın ne kadar sürede aşılacağına ilişkin belirsizlikler nedeniyle merkez bankalarının para politikalarına dair vereceği mesajlar yatırımcı risk algısı açısından önem taşıyor. İşte, FED Başkanı Powell'ın konuşması hakkında ayrıntılar...
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Bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek Jackson Hole konferansı kapsamında Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmelerde, Fed'in uzun zamandır beklenen yeni para politikası çerçevesi ve enflasyon hedefine dair ipuçları aranacak.
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Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında da Jackson Hall toplantısında başta Fed Başkanı Powell olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamalarının ve ABD'de ikinci çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.
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FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Fed toplantısı bugün saat 21.00'de gerçekleşecek. ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.