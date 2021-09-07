FED toplantısı ne zaman? Kripto paradaki düşüş sonrası gözler FED faiz kararında
FED faiz kararı küresel piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Piyasalarda tüm dikkatler ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın başkanlığında yapılacak açıklamalara odaklanırken, kripto parada adeta çöküş yaşandı. 2023’ten önce faiz artırmamasına kesin gözüyle bakılan bir Fed politikası ile faiz kararı netlik kazanacak. Eylül ayı FED kararı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Peki, FED toplantısı ne zaman hangi gün yapılacak? İşte, 2021 FED toplantısı tarihi ve faiz kararı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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FED Toplantısı ile açıklanacak faiz kararına gözler çevrildi. ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklentileri aşması, FED'in eylül ayında vereceği karara yönelik beklentileri arttırdı. Uzmanlara göre 2023’ten önce faiz artırmamasına kesin gözüyle bakılan bir Fed politikası olan bir konjönktürde kripto para piyasalarında kesintisiz devam edecek bir ayı piyasası beklentisi çok gerçekçi olmayabilir. Takvime göre bu ayki FED toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
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FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
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Küresel piyasalarda bu hafta gözler ECB kararlarında
Küresel piyasalarda geçen hafta para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ile karışık bir seyir izlenmesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı yakından takip edilecek.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, dünya çapında açıklanan makroekonomik veriler, normalleşme sürecinde merkez bankaları cephesinde atılacak adımlara yönelik sinyal almayı zorlaştırıyor.
Enflasyonist baskıların sürdüğü ABD'de, geçen hafta iş gücü piyasası tarafında da tarım dışı istihdam 235 binle son 7 ayın en düşük artışını kaydetti. Bu durum her ne kadar piyasada ağırlıklı olarak fiyatlanan ve Fed yetkililerinin söylemlerinin de desteklediği varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanacağı beklentilerini değiştirmese de faiz artırım sürecinde aceleci davranılmayacağı görüşünü destekledi.
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Avrupa tarafında da Avro Bölgesi'nde enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine yükselmesi ve ECB üyelerinin açıklamalarının salgın döneminde devreye alınan varlık alım programının tartışmaya açılabileceğine işaret etmesi, geçen haftanın öne çıkan gelişmeleri oldu.
Tüm bunlar pay piyasalarında yön arayışının sürmesini beraberinde getirirken, yeni haftada salı Avro Bölgesi'nde büyüme, çarşamba Fed'in Bej Kitap raporu, perşembe ECB'nin faiz kararı ve cuma Almanya'da enflasyon ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verileri fiyatlamalar açısından kritik olacak. Yurt içinde ise bütçe dengesi ile işsizlik oranı verileri takip edilecek.