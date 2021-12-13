FED toplantısı ne zaman? FED toplantısı faiz kararı açıklaması bekleniyor
FED toplantısı için araştırmalar hız kazandı. FED faz kararı toplantısı belirli tarihlerde yapılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını yaptıkları toplantıların ardından açıklıyor. Piyasalar açısından toplantıdan çıkacak mesajlar kritik olacak. Başkan Jerome Powell geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada toplantıya dikkat çekti. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar
Fed toplantısının ne zaman yapılacağı belli oldu. FED yılın son toplantısını aralık ayında yapacak. Son toplantının ardından yapılan açıklamada ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed yılın son toplantısını 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapacak.
Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini kuvvetlendirmesi açısından ABD enflasyon verisi ve ABD istihdam verisi kritik önemde bulunuyor.
Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini kuvvetlendirmesi açısından ABD enflasyon verisi ve ABD istihdam verisi kritik önemde bulunuyor.
Piyasalar açısından 14-15 Aralık tarihinden yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak mesajlar kritik olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.