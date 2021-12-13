FED toplantısı ne zaman? FED toplantısı faiz kararı açıklaması bekleniyor

Fed toplantısının ne zaman yapılacağı belli oldu. FED yılın son toplantısını aralık ayında yapacak. Son toplantının ardından yapılan açıklamada ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.