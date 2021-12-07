FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı toplantısı bekleniyor

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed'in bu yılın son toplantısı ise aralık ayında yapılacak. Toplantı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde olacak.



Koronavirüsün Omicron varyantı ve Fed’in yüksek enflasyonla başa çıkmak için faiz artırımı silahını daha erkene çekebilme ihtimali altın fiyatlarına olan talebi düşürdü.Kripto Para piyasalarında da Omicron varyantı ve Fed’in faiz artırımı ihtimali düşüş getiriyor. Bir süredir ayı piyasasında olan kripto paralarda satışlar daha da derinleşti. Lider kripto para birimlerine paralel olarak altcoinler de sert kayıplar yaşadı.