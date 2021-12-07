FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı toplantısı bekleniyor
FED faiz toplantısı belirli tarihlerde yapılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını yaptıkları toplantıların ardından açıklıyor. Kripto Para piyasalarında da Omicron varyantı ve Fed’in faiz artırımı ihtimali düşüş getirdi. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak?
FED faiz kararı toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), en son yaptığı açıklamada beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmedi ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed bu yılın en son toplantısını ise aralık ayında yapacak.
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed'in bu yılın son toplantısı ise aralık ayında yapılacak. Toplantı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde olacak.
Koronavirüsün Omicron varyantı ve Fed’in yüksek enflasyonla başa çıkmak için faiz artırımı silahını daha erkene çekebilme ihtimali altın fiyatlarına olan talebi düşürdü.Kripto Para piyasalarında da Omicron varyantı ve Fed’in faiz artırımı ihtimali düşüş getiriyor. Bir süredir ayı piyasasında olan kripto paralarda satışlar daha da derinleşti. Lider kripto para birimlerine paralel olarak altcoinler de sert kayıplar yaşadı.
Koronavirüsün Omicron varyantı ve Fed’in yüksek enflasyonla başa çıkmak için faiz artırımı silahını daha erkene çekebilme ihtimali altın fiyatlarına olan talebi düşürdü.Kripto Para piyasalarında da Omicron varyantı ve Fed’in faiz artırımı ihtimali düşüş getiriyor. Bir süredir ayı piyasasında olan kripto paralarda satışlar daha da derinleşti. Lider kripto para birimlerine paralel olarak altcoinler de sert kayıplar yaşadı.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.