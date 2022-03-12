FED toplantısı ne zaman 2022? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı FED toplantısında kritik tarih!

FED faiz kararı için geri sayım başladı. JP Morgan, Fed'in bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıklarken, bu artışların mart ayında başlaması bekleniyor. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından altın gücünü kaybetmeye başlarken, Fed’in nasıl bir para politikası izleyeceği de merak konusu. St. Louis Fed Başkanı James Bullard yaptığı açıklamada Ukrayna - Rusya savaşının ABD ekonomisine büyük etkisi olmayacağını belirtti. Piyasalarda merakla beklenen FED faiz kararı 16 Mart tarihinde açıklanacak.
ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.
ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed’in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin çok yüksek olması ve bunun da doları güçlendirecek olmasından dolayı kripto paralar yine ağır yara aldı.
Mart ayı içerisinde piyasaların beklediği en önemli kararların başında hiç şüphesiz Fed'in Faiz kararı yer alıyor. Fed Başkanı Jerome Powell da mart ayının faiz artırımı için uygun olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Powell, "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." açıklamasında bulunmuştu. Fed'in daha yüksek enflasyon risklerine karşı dikkatli olduğunu ifade eden Powell, ücret artışlarının birçok yıla oranla çok daha hızlı olduğunu belirtmişti.