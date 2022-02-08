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FED faiz toplantısı ne zaman? Gözler 2022 FED faiz kararı toplantısında

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FED faiz toplantısı belirli tarihlerde yapılıyor. 2022 FED faiz kararı ilk olarak ocak ayında açıklandı. Küresel piyasaların merakla beklediği toplantı sonucunda Fed faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı aldı. Peki, yeni FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

1/3FED faiz toplantısı ne zaman Gözler 2022 FED faiz kararı toplantısında

FED faiz kararı için araştırmalar başladı. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını belirli tarihlerde açıklıyor. Geçtiğimiz yıl toplantılarında faizleri değiştirmeyen Fed'in bu sene birden fazla faiz artırımına gideceği öngörülüyor. Bu yılın ikinci toplantısı mart ayında yapılacak. Fed'in faiz artırım adımı mart ayında gelirse 2018 yılının aralık ayından beri ilk kez yaşanmış olacak.

2/3FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni yılın ilk ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı gerçekleşti. Küresel piyasaların merakla beklediği toplantı sonucunda Fed faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı aldı. Geçtiğimiz yıl toplantılarında faizleri değiştirmeyen Fed'in bu sene birden fazla faiz artırımına gideceği öngörülüyor.

FOMC'da faiz oranına ilişkin karar oy birliği ile alınmış oldu. Açıklamaya göre yakın zamanda faiz oranı hedefinin artırılması düşünülüyor. Tahvil alım programı ise Mart ayında sonlandırılacak.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona eren 2 günlük toplantısında varlık alımlarının Mart ayı başlarında sona erdirilmesi kararı çıktı. Bu karar ile Fed faiz artırımlarına 16 Mart'ta yapılacak FOMC toplantısıyla başlayacağının sinyalini verdi.

3/3FED faiz toplantısı ne zaman Gözler 2022 FED faiz kararı toplantısında

FOMC toplantısında sonra yapılan açıklamada, Fed bilançosunun küçültülmeyi faiz artırımından sonra başlanacağı da vurguladı.

FOMC açıklamasında, "Yüzde 2'nin oldukça üzerin enflasyon oranı ve güçlü bir istihdam piyasası karşısında Komite, federal fon faiz oranı için hedef aralığın artırılmasının yakında uygun olmasını bekliyor" ifadelerine yer verildi.

FOMC üyelerinin Fed bilançosunun "ciddi şekilde azaltılması" için prensipler üzerinde anlaştıklarının da ifade edildiği açıklamada, bilançonun büyüklüğünün vadesi gelen tahvillerden ana para ödemelerinin ne kadarlık kısmının yeniden yatırıma yönlendirileceğine sınırlama getirilerek yapılacağı belirtildi. Bilanço azaltımının faiz oranları artırıldıktan sonra başlayacağını ifade eden Fed, spesifik bir tarih ise vermedi.

Son dönemdeki istihdam artışlarının, Omicron varyantının rekor vaka sayılarına yol açmasına rağmen "güçlü" olduğunu belirten Fed, küresel tedarik zincirlerinde beklenen iyileşmenin enflasyonu iyileştirmesi beklentisini de sürdürdü.

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