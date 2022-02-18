FED faiz toplantısı ne zaman? Faiz artırımı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? 2022 FED toplantısının tarihi için nefesler tutuldu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan iki hafta vurgusu: Daha önemli hale gelecekBakan Koca'dan 'iki hafta' vurgusu: Daha önemli hale gelecek#Koronavirüs
Medipol Başakşehirli Trezeguetin Süper Lige dönüşü muhteşem olduMedipol Başakşehirli Trezeguet'in Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu! #Trezeguet
Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...Korkutan gelişmeyi duyurdu: Siviller tahliye ediliyor...#RUSYA
Bakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruzBakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz#Fatih Dönmez
Donetsk merkezinde büyük patlama Halk Milisleri liderine bombalı saldırıDonetsk merkezinde büyük patlama! Halk Milisleri liderine bombalı saldırı#Rusya-Ukrayna
Beyoğlunda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldıBeyoğlu'nda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldı!#Pitbull
Kremlinde kritik zirve... Putinden Ukraynaya çağrı: Kievin yapması gereken tek şey...Kremlin'de kritik zirve... Putin'den Ukrayna'ya çağrı: Kiev'in yapması gereken tek şey...#Putin
Bakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştuBakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştu#Aziz Sancar
Olaylı derbide zafer G.Saray Nefi deviren F.Bahçe BekonunOlaylı derbide zafer G.Saray Nef'i deviren F.Bahçe Beko'nun#Fenerbahçe Beko
Sevgilisini kimyasal madde dökerek yakmıştı Korkunç su detayıSevgilisini kimyasal madde dökerek yakmıştı! Korkunç 'su' detayı#Kadına Şiddet
Platonik aşk dehşeti Genç kız hayatının kâbusunu yaşadıPlatonik aşk dehşeti! Genç kız hayatının kâbusunu yaşadı#Hançer
İnanılmaz görüntüler Tüm zamanların en şiddetlisi...İnanılmaz görüntüler! Tüm zamanların en şiddetlisi...#Eunice
‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım‘İlk defa anlatacağım’ dedi: İki tanesini çantama attım#Demet Özdemir
Harry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacakHarry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacak#Prens Harry
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
HABERLEREkonomi Haberleri

FED faiz toplantısı ne zaman? Faiz artırımı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? 2022 FED toplantısının tarihi için nefesler tutuldu!

#Fed#Abd Merkez Bankası#Altın

FED faiz kararı için küresel piyasalarda gözler Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. ABD'den haftanın en önemli verilerinden biri olan ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Açıklamaya göre ABD'de ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi. ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi FED faiz kararı için beklentiler yoğunlaştı. FED faiz kararını mart ayında yapacağı toplantı ile netleştirecek. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman açıklanacak? İşte, mart ayı FED toplantısının tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/6FED faiz toplantısı ne zaman Faiz artırımı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek 2022 FED toplantısının tarihi için nefesler tutuldu

FED toplantısı ne zaman, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Altın, Dolar, Borsa, Kripto Para, Petrol, ekonomik büyüme gibi ekonominin ana dinamiklerini tetikleyecek olan FED faiz kararını mart ayında açıklayacak. ABD Merkez Bankası Fed yapacağı toplantıda faiz artırımına gidecek. Fed'in faizleri artırsa da reel faizin altında kalacağı beklentisi altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Kritik FED faiz toplantısı 16 Mart'ta yapılacak.

2/6FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed’in 2022 yılı toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

3/6FEDDEN FAİZ ADIMI BEKLENİYOR

FED'DEN FAİZ ADIMI BEKLENİYOR

ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed’in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin çok yüksek olması ve bunun da doları güçlendirecek olmasından dolayı kripto paralar yine ağır yara aldı.

4/6FEDİN KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER

FED'İN KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

ABD Merkez Bankası Fed'in Mart ayında faiz artırımına gidecek olması altını düşürecek bir etken olurken savaş çanlarının çalması bu durumu ertelemiş halde. Fed'in faizi artırarak enflasyonu dizginleme politikası reel faizin altında oluşacak faiz artırımı ile pek mümkün görülmüyor. Bu nedenle altının faiz artırımını şimdiden fiyatladığı iddia ediliyor.

5/62018DEN BERİ İLK KEZ YAŞANACAK

2018'DEN BERİ İLK KEZ YAŞANACAK

Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etmişti. Enflasyona göre faiz artırım sayısının artabileceği belirtilirken, sıkılaştırıcı önlemlerin görüleceğini de duyurulmuştu.

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da yaptığı tahminlerde ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını belirtip "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" demişti.

6/62022 FED TOPLANTILARININ TARİHİ

2022 FED TOPLANTILARININ TARİHİ

Fed 25-26 Ocak 2022'yle yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komitenin 8 kez toplanacağı biliniyor. İlk faiz artırımı yapılacak toplantısının ikinci toplantı olacağı yani 15-16 Mart 2022 tarihinde yapılacağı öngörülüyor.

Fed üçüncü toplantısını ise mayıs ayında gerçekleştirecek. 3-4 Mayıs 2022'de toplanacak merkez bankası dördüncü toplantısını 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleyecek.

26-27 Temmuz 2022'de beşinci toplantısını yapacak Fed'in altıncı toplantısı 20-21 Eylül, yedinci toplantısı 1-2 Kasım ve sekizinci toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Fed'in faiz artırım adımı mart ayında gelirse 2018 yılının aralık ayından beri ilk kez yaşanmış olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fed#Abd Merkez Bankası#Altın