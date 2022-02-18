FED faiz toplantısı ne zaman? Faiz artırımı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? 2022 FED toplantısının tarihi için nefesler tutuldu!

FED toplantısı ne zaman, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Altın, Dolar, Borsa, Kripto Para, Petrol, ekonomik büyüme gibi ekonominin ana dinamiklerini tetikleyecek olan FED faiz kararını mart ayında açıklayacak. ABD Merkez Bankası Fed yapacağı toplantıda faiz artırımına gidecek. Fed'in faizleri artırsa da reel faizin altında kalacağı beklentisi altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Kritik FED faiz toplantısı 16 Mart'ta yapılacak.
Fed’in 2022 yılı toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed’in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin çok yüksek olması ve bunun da doları güçlendirecek olmasından dolayı kripto paralar yine ağır yara aldı.
ABD Merkez Bankası Fed'in Mart ayında faiz artırımına gidecek olması altını düşürecek bir etken olurken savaş çanlarının çalması bu durumu ertelemiş halde. Fed'in faizi artırarak enflasyonu dizginleme politikası reel faizin altında oluşacak faiz artırımı ile pek mümkün görülmüyor. Bu nedenle altının faiz artırımını şimdiden fiyatladığı iddia ediliyor.
Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etmişti. Enflasyona göre faiz artırım sayısının artabileceği belirtilirken, sıkılaştırıcı önlemlerin görüleceğini de duyurulmuştu.
JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da yaptığı tahminlerde ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını belirtip "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" demişti.
Fed 25-26 Ocak 2022'yle yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komitenin 8 kez toplanacağı biliniyor. İlk faiz artırımı yapılacak toplantısının ikinci toplantı olacağı yani 15-16 Mart 2022 tarihinde yapılacağı öngörülüyor.
Fed üçüncü toplantısını ise mayıs ayında gerçekleştirecek. 3-4 Mayıs 2022'de toplanacak merkez bankası dördüncü toplantısını 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleyecek.
26-27 Temmuz 2022'de beşinci toplantısını yapacak Fed'in altıncı toplantısı 20-21 Eylül, yedinci toplantısı 1-2 Kasım ve sekizinci toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Fed'in faiz artırım adımı mart ayında gelirse 2018 yılının aralık ayından beri ilk kez yaşanmış olacak.