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FED faiz toplantısı ne zaman? 2022 FED faiz kararı için geri sayım

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FED faiz toplantısı için araştırmalar hız kazandı. FED faiz kararı belirli tarihlerde yapılan toplantıların ardından açıklanıyor. 2022 yılında ilk karar ocak ayında açıklandı. Küresel piyasaların merakla beklediği toplantı sonucunda Fed faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı aldı. Peki, yeni FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

1/4FED faiz toplantısı ne zaman 2022 FED faiz kararı için geri sayım

FED faiz toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını belirli tarihlerde açıklıyor. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıkladı. Fed'in faiz artışlarına mart ayında başlaması bekleniyor. İşte toplantı tarihleri

2/4FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed’in 2022 yılı toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

3/4JP MOGAN FEDDEN DOKUZ FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR

JP MOGAN FED'DEN DOKUZ FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıkladı. Faiz artışlarının 0.25 puan olacağı tahmin ediliyor.

Varlık bazında ABD'nin en büyük bankası olan JP Morgan Chase'in CEO’su Dimon geçen ay yaptığı açıklamada, Fed'den bu yıl içinde 4 faiz artırımı beklediğini duyurmuştu. Daha önce Goldman Sachs ekonomistleri de Fed'den 4 faiz artırımı beklediğini açıklamıştı.

JP Morgan Chase CEO'su Dimon, yaptığı açıklamada ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını da belirtmişti.

Faiz artırımı konusunda beklenenden fazlasına ihtiyaç duyulabileceğini söyleyen Dimon, "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar. Ekonominin bunu absorbe etmesi çok kolay olur." ifadelerini kullanmıştı.

Fed'in faiz artışlarına mart ayında başlaması bekleniyor.

4/4ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ülkedeki enflasyonun 2022 Ocak ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve fiyatların 1 yıl öncesine göre yüzde 7.5 arttığını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre, ülkedeki enflasyonda 1982'den bu yana görülen en yüksek artış yaşandı.

TÜFE'nin, Ocak ayındaki artışının Aralık ayındaki tahminlere göre yüzde 0.6 daha fazla olduğunun kaydedildiği açıklamada, enflasyon oranını en fazla arttıran faktörler arasında gıda, elektrik ve barınma sektörlerindeki fiyat artışlarının yer aldığı belirtildi. TÜFE'ye göre, gıda endeksinin Aralık ayındaki yüzde 0.5'lik artışın ardından Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı, enerji endeksinin ise Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı belirtildi.

Ekonomistler, TÜFE artışlarının beklentileri aşmaya devam etmesi halinde, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından daha yüksek faiz oranları getirebileceğini ancak enflasyon baskılarının hafifletilmesi için daha yavaş bir oran artış hızına yol açabileceğini belirtiyor.

FED, faiz artırımlarının temposu ve ölçeğinin verilere bağlı olacağını söyledi. Sıkılaştırmanın hızı konusunda netlik olmamasına rağmen, FED’in Mart ayında faiz oranlarını artırmaya başlaması bekleniyor.

JP Morgan, Fed'in dokuz kez faiz artırmasını bekliyor: ABD Merkez Bankası, yükselen enflasyonu frenlemek amacıyla Mart ayından itibaren büyük olasılıkla art arda dokuz çeyrek puanlık faiz artırımı yapacak.

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