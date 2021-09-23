FED faiz kararını ne oldu? İşte 2021 eylül ayı FED'in faiz kararı

Enflasyon tahmini 2021 için yüzde 4,2'ye yükseldi Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, büyüme tahminlerini düşürürken, enflasyon tahminlerini ve 2022'den itibaren faiz oranına ilişkin tahminlerini artırdı.



Fed, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 7'den yüzde 5,9'a indirirken, enflasyon tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 4,2'ye çıkardı.



Fed üyelerinin medyan politika faizi beklentileri 2022 için yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e, 2023 için ise yüzde 0,6'dan yüzde 1'e yükseldi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'ta sabit kaldı.



ABD ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 3,3'ten yüzde 3,8'e, 2023 tahmini ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkartıldı.



ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 oldu.



İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, daha önce ülkede bu yıl yüzde 4,5 olması öngörülen işsizlik oranının yüzde 4,8 olacağı tahmin edildi.