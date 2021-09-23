MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFED faiz kararını ne oldu? İşte 2021 eylül ayı FED'in faiz kararı
GeriEkonomi FED faiz kararını ne oldu? İşte 2021 eylül ayı FED'in faiz kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 23 Eylül 2021 - 18:15 | 

FED faiz kararını ne oldu? İşte 2021 eylül ayı FED'in faiz kararı

ABD Merkez Bankası Fed, küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı. Küresel piyasalarda gözler, ABD'de enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulundu. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 6,6  büyüdü. Büyüme ile ilgili final sonuçları 30 Eylül'de açıklanacak. Peki, FED faiz kararı ne oldu? İşte FED'in eylül ayı faiz kararı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Fed faiz oranını değiştirmedi. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

2Enflasyon tahmini 2021 için yüzde 4,2ye yükseldi

Enflasyon tahmini 2021 için yüzde 4,2'ye yükseldi

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, büyüme tahminlerini düşürürken, enflasyon tahminlerini ve 2022'den itibaren faiz oranına ilişkin tahminlerini artırdı.

Fed, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 7'den yüzde 5,9'a indirirken, enflasyon tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 4,2'ye çıkardı.

Fed üyelerinin medyan politika faizi beklentileri 2022 için yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e, 2023 için ise yüzde 0,6'dan yüzde 1'e yükseldi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'ta sabit kaldı.

ABD ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 3,3'ten yüzde 3,8'e, 2023 tahmini ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkartıldı.

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 oldu.

İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, daha önce ülkede bu yıl yüzde 4,5 olması öngörülen işsizlik oranının yüzde 4,8 olacağı tahmin edildi.

3FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak. Powell’ın saat 21.00'da açıklama yapması bekleniyor.

4Beklentilerdeki revizyonlar haziranda başlamıştı

Beklentilerdeki revizyonlar haziranda başlamıştı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yıllık bazda yüzde 5 artmasıyla Fed'in para politikasında değişikliğe gideceği süreç başladı. 16 Haziran'daki toplantıda Fed, enflasyon ve faiz beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonlar ile varlık alımlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların yakında tartışılmaya başlayabileceği yönlendirmesini yaptı.

Bu toplantıda 2023'teki politika faizi medyan beklentisi yüzde 0,1'den yüzde 0,6'ya çıkarken, 2021 enflasyon beklentileri de yüzde 2,4'ten yüzde 3,4'e yükselmişti.

Fed yetkilileri 16 Haziran'dan sonra varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin sözle yönlendirmelere başlarken, bu sürecin oldukça şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapılmaya çalışılacağı kaydedildi.

Temmuz toplantısında Powell'ın tonu kısmen güvercinleşse de, ağustosta açıklanan tutanaklarda üyelerin yıl sonundan önce varlık alımlarını azaltmanın uygun olduğunu düşündükleri görüldü.

5

Powell, ise aynı hafta düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamak için uygun olabileceği görüşünde olduğunu ifade etti.

6

Fed, politika faizindeki son değişikliği 15 Mart 2020'deki toplantıda 100 baz puan indirimle gerçekleştirmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi