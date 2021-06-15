FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler FED faiz kararına çevrildi
Piyasaların yakından ilgilendiği FED faiz kararı için kritik güne girildi. Küresel piyasaları yakından ilgilendirecek olan FED faiz kararı, yatırım kararlarında yön tayin edecek. Bu hafta çarşamba günü Fed'in, perşembe günü TCMB'nin ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantılarından çıkacak kararlar piyasalara yön verecek. Peki, bugün gerçekleşecek olan FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. ABD başta olmak üzere pek çok ülkeyi yakından ilgilendiren FED faiz kararı, anlık sonuçları ile takip edilecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, yatırımcıyı yakından ilgilendiren FED faiz kararı hakkında detaylı bilgiler
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FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
FED faiz kararı toplantısının TSİ 20.00 itibariyle başlaması bekleniyor.
Bu hafta ABD gündeminin odağında TÜFE verileri bulunurken, gelecek hafta Fed'in FOMC toplantısından çıkacak faiz kararı, toplantının karar metni, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar ve ABD Başkanı Biden'ın Avrupa'daki görüşmelerinden gelecek haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.
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Fed'in politika faizini yüzde 0,00 ile 0,25 arasında sabit tutması ve varlık alımında değişikliğe gitmesi beklenmezken, toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda ipuçları aranacak. Analistler, beklentileri geride bırakan enflasyon verisinin piyasalardaki belirsizlikleri artırdığını kaydederek, Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin yönlendirmelerinin öneminin oldukça arttığını ifade etti.
Karar metninde Fed'in varlık alımlarına ilişkin yönlendirmesine dair ipuçlarının aranacağını bildiren analistler, varlık alımlarının azaltılması yönündeki vurgulamaların oynaklığın artabileceğini bildirdi. ABD'de hafta içinde dış ticaret açığı 68,9 milyar dolara gerilerken, Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni 86,4'e yükseldi. Söz konusu gelişmelerle karışık bir seyir izleyen New York borsasında, haftalık bazda Nasdaq endeksi yüzde 1,85 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,80 değer kaybetti.
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14 Haziran ile başlayan haftanın veri takviminde, salı perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, çarşamba FOMC faiz kararı toplantısı ve devamında Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ile konut başlangıçları ve inşaat izinleri, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi verileri takip edilecek.