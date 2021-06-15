FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler FED faiz kararına çevrildi

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. ABD başta olmak üzere pek çok ülkeyi yakından ilgilendiren FED faiz kararı, anlık sonuçları ile takip edilecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, yatırımcıyı yakından ilgilendiren FED faiz kararı hakkında detaylı bilgiler