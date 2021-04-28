FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Gözler açıklamaya çevrildi

FED faiz kararı, dünya genelinde yakından takip edilecek. Alınacak olan FED faiz kararı, dünya piyasalarında etkili bir rol oynayacak. Peki, FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



FED faiz kararı, bugün saat 21.00 ila 21.30 arasında açıklanacak.



Fed'in dün başlayan ve bugün sona erecek FOMC toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın gerçekleştireceği basın toplantısı öncesinde pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Analistler, Fed'in "güvercin" tutumunda herhangi bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında varlık alımlarının geleceği ile Fed'in enflasyon endişelerine bakışına dair ipuçlarının aranacağını bildirdi.



Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, federal kurumlarda çalışan işçiler için asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasına yönelik kararnameye imza attı. Bugün Biden’ın Kongre’de yapacağı konuşmada ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunmasının beklendiğini aktaran analistler, açıklanan ilk çeyrek şirket finansal sonuçları ve emtia fiyatlarındaki oynaklığın da sektör ve hisse bazlı ayrışmaları artırdığını ifade etti.



Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede tüketici güven endeksi 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Konut Fiyat Endeksi de şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak Şubat 2006'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti. Bu gelişmelere karşın bugünkü Fed kararları öncesinde New York borsasında yatay bir seyir izlenirken, dolar endeksi ise 91 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.



Dow Jones endeksi yüzde 0,01 yükseldi, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.