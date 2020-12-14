FED faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte FED aralık ayı toplantısının tarihi
FED’in aralık ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayında gerçekleşen toplantıda politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilmişti. Peki, aralık ayı FED kararı ne zaman belli olacak?
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Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi yılın son FED toplantısı ve Başkan Powell'ın demeçleri. ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı bu hafta belli olacak. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi karışık bir seyir izliyor.
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ABD Merkez Bankası (Fed) 15 Aralık Salı günü iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak. Merkez Bankasının faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları ise 16 Aralık Çarşamba günü açıklanacak.
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ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan açıklamada, daha önce 31 Aralık’ta sona ermesi planlanan kredi programlarının süresinde uzatmaya gidildiği bildirildi.
Bu kapsamda 4 kredi programının süresinin 31 Mart’a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, "Hazine Bakanlığı tarafından onaylanan uzatma, potansiyel kredi tesisi katılımcılarınca planlamayı kolaylaştıracak ve bu kredi tesislerinin ekonominin Kovid-19 salgınını atlatmasına yardımcı olmak için 2021’in ilk çeyreğine kadar kullanılmaya devam edileceği konusunda kesinlik sağlayacak." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Fed’in söz konusu likidite faaliyetlerinin piyasaların işlemesini ve kredi sağlanmasını desteklemeye devam ettiği kaydedildi.