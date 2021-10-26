FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında? İşte FED toplantısının tarihi

ABD Merkez Bankası en son toplantısını 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirmişti. Alınacak yeni kararı merak eden vatandaşlar, kasım ayında gerçekleşecek FED toplantısının tarihini araştırıyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihlerine yer verilmişti. Her yıl 8 kez bir araya gelen FED, 7’nci toplantısını kasım ayında gerçekleştirecek.