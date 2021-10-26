FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında? İşte FED toplantısının tarihi
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı küresel piyasalar tarafından bekleniyor. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının ardından, bir sonraki toplantı için kasım ayı işaret edilmişti. Merkez Bankası gibi piyasaları hareketlendiren FED'in faiz kararı her yıl belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 FED toplantısının tarihi ve konuyla ilgili detaylı bilgiler...
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ABD Merkez Bankası en son toplantısını 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirmişti. Alınacak yeni kararı merak eden vatandaşlar, kasım ayında gerçekleşecek FED toplantısının tarihini araştırıyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihlerine yer verilmişti. Her yıl 8 kez bir araya gelen FED, 7’nci toplantısını kasım ayında gerçekleştirecek.
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FED toplantısı en son 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Geriye kalan 2 FED toplantısı tarihleri ise 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olarak belirlendi.
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EYLÜL AYINDA VERİLEN KARARIN DETAYLARI
Eylül ayında gerçekleşen toplantıda ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.