FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte FED'in mart ayı faiz beklentisi

FED faiz kararı için geri sayım başladı. JP Morgan, Fed'in bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıklarken, bu artışlardan ilkinin mart ayında gerçekleşeceği konuşuluyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'in CEO'su James Gorman Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaşa rağmen Fed'in faiz artırımına gitmesi gerektiğini söyledi. Gorman, Powell'ın bu yıl 25'er baz puanlık 4 faiz artırımı yapmasını beklediğini vurgulamıştı.
Fed mart ayı toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.
Piyasaların Fed'den faiz artırım beklentisi 25 baz puan olurken; Fed'in faiz artırımıyla beraber dünyada doların güçlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının bu durumdan negatif etkilenmesi bekleniyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Powell, "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." açıklamasında bulunmuştu. Fed'in daha yüksek enflasyon risklerine karşı dikkatli olduğunu ifade eden Powell, ücret artışlarının birçok yıla oranla çok daha hızlı olduğunu belirtmişti.