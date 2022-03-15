Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte FED'in mart ayı faiz beklentisi

#FED#FED Faiz#FED Faiz Kararı

FED faiz kararı Mart ayı içerisinde piyasaların beklediği en önemli kararların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell da mart ayının faiz artırımı için uygun olduğunu düşündüğünü ifade etmişti. Peki, FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte FED'in mart ayı faiz beklentisi

1/4FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak İşte FEDin mart ayı faiz beklentisi

FED faiz kararı için geri sayım başladı. JP Morgan, Fed'in bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıklarken, bu artışlardan ilkinin mart ayında gerçekleşeceği konuşuluyor. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'in CEO'su James Gorman Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaşa rağmen Fed'in faiz artırımına gitmesi gerektiğini söyledi. Gorman, Powell'ın bu yıl 25'er baz puanlık 4 faiz artırımı yapmasını beklediğini vurgulamıştı.

2/4FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak İşte FEDin mart ayı faiz beklentisi

Fed mart ayı toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

3/4FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak İşte FEDin mart ayı faiz beklentisi

Piyasaların Fed'den faiz artırım beklentisi 25 baz puan olurken; Fed'in faiz artırımıyla beraber dünyada doların güçlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının bu durumdan negatif etkilenmesi bekleniyor.

4/4FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak İşte FEDin mart ayı faiz beklentisi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Powell, "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." açıklamasında bulunmuştu. Fed'in daha yüksek enflasyon risklerine karşı dikkatli olduğunu ifade eden Powell, ücret artışlarının birçok yıla oranla çok daha hızlı olduğunu belirtmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FED#FED Faiz#FED Faiz Kararı