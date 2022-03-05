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FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması

#FED#FED Faiz#Fed Faiz Kararı

Piyasaların ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı olmayı sürdürürken; mart ayında gerçekleşecek kritik ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yaklaşıyor. Piyasaların Fed'den faiz artırım beklentisi 25 baz puan olurken; Fed'in faiz artırımıyla beraber dünyada doların güçlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının bu durumdan negatif etkilenmesi bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

1/4FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak Fed Başkanı Powelldan faiz açıklaması

Mart ayı içerisinde piyasaların beklediği en önemli kararların başında hiç şüphesiz Fed'in Faiz kararı yer alıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

2/4Fed Başkanı Powelldan faiz açıklaması

Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması

Fed Başkanı Jerome Powell da konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Powell mart ayının faiz artırımı için uygun olduğunu düşündüğünü ifade etti.

3/4FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak Fed Başkanı Powelldan faiz açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Powell, "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da

4/4FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak Fed Başkanı Powelldan faiz açıklaması

Fed'in daha yüksek enflasyon risklerine karşı dikkatli olduğunu ifade eden Powell, ücret artışlarının birçok yıla oranla çok daha hızlı olduğunu belirtti.

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