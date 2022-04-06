FED faiz kararı ne zaman açıklanacak2022? İşte yılın üçüncü faiz kararının açıklanacağı mayıs ayı FED toplantısı tarihi

FED'in faiz kararı için geri sayım başladı. Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre FED'in mart ayında faiz arttırması ön görülürken mart ayında beklenen oldu ve FED faiz aralığını yüzde 0,25 baz puan arttırarak yükseltti. Öte yandan Powell "Eğer faizi bir toplantıda veya toplantılarda 50 baz puan artırmanın uygun olduğunu düşünürsek, bunu yaparız" değerlendirmesinde bulunmuştu. Mayıs ayında açıklanacak FED kararı için bekleyiş sürerken kritik toplantı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.