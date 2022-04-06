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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak2022? İşte yılın üçüncü faiz kararının açıklanacağı mayıs ayı FED toplantısı tarihi

#FED#Abd Merkez Bankası#Faiz

FED toplantısının tarihi küresel piyasalarda merakla bekleniyor. Altın, dolar, petrol fiyatları gibi ekonominin dinamiklerine yön verecek olan FED faiz kararı mayıs ayında açıklanacak. ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayında 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükselmişti. Gözler şimdi yılın üçüncü FED toplantısında. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak2022? İşte, mayıs ayı FED toplantısının tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4FED faiz kararı ne zaman açıklanacak2022 İşte yılın üçüncü faiz kararının açıklanacağı mayıs ayı FED toplantısı tarihi

FED'in faiz kararı için geri sayım başladı. Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre FED'in mart ayında faiz arttırması ön görülürken mart ayında beklenen oldu ve FED faiz aralığını yüzde 0,25 baz puan arttırarak yükseltti. Öte yandan Powell "Eğer faizi bir toplantıda veya toplantılarda 50 baz puan artırmanın uygun olduğunu düşünürsek, bunu yaparız" değerlendirmesinde bulunmuştu. Mayıs ayında açıklanacak FED kararı için bekleyiş sürerken kritik toplantı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

2/4FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed’in 2022 yılı toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşmişti. Üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

3/4 FED MART AYI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

FED MART AYI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Bu kararla birlikte Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini yükseltti. Böylelikle Fed, Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

FOMC tutanaklarındaki detaylar şöyle:

4/4FED faiz kararı ne zaman açıklanacak2022 İşte yılın üçüncü faiz kararının açıklanacağı mayıs ayı FED toplantısı tarihi

* Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi devasa insani ve ekonomik sıkıntılara neden oldu, işgalin ABD ekonomisi için etkisi belirsiz, ancak yakın vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratması olası.

* Ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinde toparlanma sürdü, son aylarda işsizlik oranı önemli ölçüde azaldı.

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#FED#Abd Merkez Bankası#Faiz