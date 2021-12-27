FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalarda gözler ocak ayı FED toplantısı 2022 tarihinde!
FED toplantısı ile açıklanacak olan faiz kararı küresel piyasaları yakından ilgilendiriyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında açıkladığı karara göre beklentiler doğrultusunda faize dokunmayarak yüzde 0,00 - yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı. Uzmanlar yaptıkları değerlendirmede yeni yılda ilk faiz artırımının mayıs ayında olabileceğini ön görürken, gözler 2022 yılında belirlenecek olan FED faizi kararına çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 ocak ayı FED toplantısının tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
FED faiz kararı, yeni yıla sayılı günler kala gündemde yer almaya başladı. ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını 15 Aralık tarihinde açıkladı. Yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışan Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu. Küresel piyasalara yön veren FED 2022 yılının ilk toplantısını 25-26 Ocak tarihlerinde yapacak. FED Başkanı Powell, toplantı sonrası alınan kararı duyuracak.
FED'İN FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
15 Aralık tarihinde FED faiz kararını açıklamıştı. Kurum faizi değiştirmeyerek, beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu. Fed Piyasa beklentilerine paralel olarak varlık alımlarını azalttı. Hazine kağıdı alımını 20 milyar Dolar ve mortgage destekli kağıt alımlarını 10 milyar dolar azaltma kararı alan Fed, Ocak ayında 40 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 20 milyar dolar tutarında mortgage destekli kağıt olmak üzere toplam 60 milyar dolar tutarında varlık alacak.
2 gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, net varlık alımlarının önümüzdeki aylarda benzer hızla azaltılmaya devam edilmesinin muhtemel olduğu belirtilirken, ekonomik görünümde değişikliklerin gerektirdiği şekilde varlık alımlarının hızını ayarlamaya hazır olunduğu da vurgulandı.
FOMC toplantısı sonrası açıklamadan beklendiği gibi enflasyonunun "geçici" olduğu ifadesini çıkaran Fed, "pandemi ile arz ve talep dengesizlikleri ve ekonominin yeniden açılması enflasyon seviyelerinin yüksek olmasına katkı vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. FOMC açıklamasında, Fed üyelerinin enflasyonun ne zaman gerilemesini beklediklerine yer verilmedi.
2 gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, net varlık alımlarının önümüzdeki aylarda benzer hızla azaltılmaya devam edilmesinin muhtemel olduğu belirtilirken, ekonomik görünümde değişikliklerin gerektirdiği şekilde varlık alımlarının hızını ayarlamaya hazır olunduğu da vurgulandı.
FOMC toplantısı sonrası açıklamadan beklendiği gibi enflasyonunun "geçici" olduğu ifadesini çıkaran Fed, "pandemi ile arz ve talep dengesizlikleri ve ekonominin yeniden açılması enflasyon seviyelerinin yüksek olmasına katkı vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. FOMC açıklamasında, Fed üyelerinin enflasyonun ne zaman gerilemesini beklediklerine yer verilmedi.
Fed'in faiz açıklamasında şu notlar yer aldı:
Gelecekte varlık alım hızını ekonomik görünüme göre ayarlamaya devam edeceğiz. Gelecekte varlık alımının Ocak ayı ile benzer hızda azaltılması büyük olasılık.
Enflasyon pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldi. Enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesinden vazgeçildi. Toparlanma patikası koronavirüsteki duruma bağlı. İstihdam artışları güçlü. Ekonomi görünüme yönelik devam eden risklerle karşı karşıya.
Gelecekte varlık alım hızını ekonomik görünüme göre ayarlamaya devam edeceğiz. Gelecekte varlık alımının Ocak ayı ile benzer hızda azaltılması büyük olasılık.
Enflasyon pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldi. Enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesinden vazgeçildi. Toparlanma patikası koronavirüsteki duruma bağlı. İstihdam artışları güçlü. Ekonomi görünüme yönelik devam eden risklerle karşı karşıya.