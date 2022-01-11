FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalar FED Başkanı Powell'ın konuşmasını bekliyor
Piyasalar, FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını bekliyor. FED’in izleyeceği yol haritası ons altının seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. FED 2021'in son toplantısını aralık ayında gerçekleştirmiş, beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tutmuştu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yeni yılın ilk FED toplantısı için geri sayım devam ediyor. 2022 yılında faiz artışı yapacağının sinyallerini geçtiğimiz yılın son dönemlerinde vermişti. 2022 yılının ilk FED toplantısı ocak ayının son günlerinde gerçekleşecek.
ABD'li dev banka Fed'den 4 faiz artırımı bekliyor
ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs'a göre; Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 2022 yılında mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etti.
Fed'in 14-15 Aralık toplantısına ilişkin tutanaklarda Fed yetkilileri artan enflasyon ve istihdam piyasasındaki güçlü iyileşme nedeniyle faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiğini belirtmişti.
Fed'in bilançosunu küçültmeye başlamasının 25 baz puanlık bir faiz artırımının ikamesi olabileceğini artık düşünmediklerini de belirten Hatzius, "Fed'den mart, haziran ve eylülde faiz artırımı beklemeye devam ediyoruz ve şimdi buna haziran ayında bir artırımı daha ekliyoruz" dedi.
Fed'in bilançosunu küçültmeye başlamasının 25 baz puanlık bir faiz artırımının ikamesi olabileceğini artık düşünmediklerini de belirten Hatzius, "Fed'den mart, haziran ve eylülde faiz artırımı beklemeye devam ediyoruz ve şimdi buna haziran ayında bir artırımı daha ekliyoruz" dedi.