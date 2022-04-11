FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED toplantı tarihi…

FED'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı mayıs ayında yapılacak. Yıllık takvime göre, FED faiz kararı toplantısı 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.
Yılın ilk FED faiz kararı toplantısı 25-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılmıştı. Fed ilk toplantısında değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. İkinci FED toplantısı ise mart ayında yapıldı. ABD Merkez Bankası (Fed), 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.
2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül