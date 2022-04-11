FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED toplantı tarihi…

İLK İKİ TOPLANTIDAN ÇIKAN KARARLAR

Yılın ilk FED faiz kararı toplantısı 25-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılmıştı. Fed ilk toplantısında değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. İkinci FED toplantısı ise mart ayında yapıldı. ABD Merkez Bankası (Fed), 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.