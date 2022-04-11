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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED toplantı tarihi…

#FED#FED Faiz#Fed Kararı

Son toplantısını mart ayında gerçekleştiren FED, mayıs ayında bir kez daha bir araya gelecek. ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayındaki toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti. Peki, mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte mayıs ayı FED toplantı tarihi…

1/3FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Mayıs ayı FED toplantı tarihi…

FED'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı mayıs ayında yapılacak. Yıllık takvime göre, FED faiz kararı toplantısı 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.

2/3İLK İKİ TOPLANTIDAN ÇIKAN KARARLAR

İLK İKİ TOPLANTIDAN ÇIKAN KARARLAR

Yılın ilk FED faiz kararı toplantısı 25-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılmıştı. Fed ilk toplantısında değişikliğe gitmeyerek, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. İkinci FED toplantısı ise mart ayında yapıldı. ABD Merkez Bankası (Fed), 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

3/3FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED TOPLANTI TAKVİMİ

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül

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#FED#FED Faiz#Fed Kararı