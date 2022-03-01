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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler mart ayı FED toplantısında!

#FED#Abd Merkez Bankası#Altın

FED faiz kararı için kritik toplantının tarihi yaklaşırken küresel piyasalarda Fed’in nasıl bir para politikası izleyeceği de merak konusu. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından altın gücünü kaybetmeye başladı. Altın, dolar, borsa, kripto para, petrol gibi ekonominin ana dinamiklerini etkileyecek olan FED Mart ayında faiz artırma ihtimali üzerinden duruluyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve mart ayı FED toplantısı ne zaman? İşte, 2022 mart FED toplantısının tarihi ve detaylar.

1/5FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Küresel piyasalarda gözler mart ayı FED toplantısında

FED toplantısı ile açıklanacak faiz kararı için nefesler tutuldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yapacağı kritik toplantıda faiz artırımı uzmanlar tarafından ön görülüyor. Fed’in nasıl bir para politikası izleyeceği de piyasaların seyri açısından merakla beklenirken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard yaptığı açıklamada Ukrayna - Rusya savaşının ABD ekonomisine büyük etkisi olmayacağını belirtti. Küresel piyasaların yakından takip ettiği mart ayı FED faiz toplantısı 15-16 Mart tarihinde yapılacak.

2/5FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (Fed) Toplantısı 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

3/5FEDDEN FAİZ ADIMI BEKLENİYOR

FED'DEN FAİZ ADIMI BEKLENİYOR

ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed’in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin çok yüksek olması ve bunun da doları güçlendirecek olmasından dolayı kripto paralar yine ağır yara aldı.

4/5100 BAZ PUAN BEKLİYOR

100 BAZ PUAN BEKLİYOR

St. Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı James Bullard, 1 Temmuz'a kadar faiz oranlarını 1 puan artırmayı desteklemeye devam ettiğini belirtti.

3 toplantıda toplam 100 baz puanlık faiz artışının gerekli olduğunu dile getiren Bullard, Fed’in enflasyon konusunda yeterince hızlı harekete geçemediğini belirterek ikinci çeyrekte bilançonun küçültülmeye başlanacağını da ifade etti.

5/5FED KRİTİKLİĞİNİ KORUYOR

FED KRİTİKLİĞİNİ KORUYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 15-16 Mart tarihinde gerçekleştireceği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yaklaşırken; oluşan risklere rağmen Fed’in nasıl bir para politikası izleyeceği de piyasaların seyri açısından son derece kritik. Işık Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak yaptığı değerlendirmede, “Savaşın bir anda bitmesinin çok zor olduğu bir ortamda; Fed’in finansal riskleri de (konut balonu ve hane halkı borçları) gözeterek başlatabileceği bir parasal sıkılaştırma ile piyasalar yeniden baskı altında kalabilir. Buradaki tek istisna ise; Fed’in, “ne şiş yansın ne kebap” minvalinden, parasal sıkılaştırmaya düşük hızla başlaması olur ki, bu durum piyasaları hayli rahatlatır” şeklinde belirtti.

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#FED#Abd Merkez Bankası#Altın