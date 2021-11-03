FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler kasım ayı FED toplantısının tarihinde!

Fed Başkanı Powell: Varlık alımlarımızı azaltmaya başlama yolundayız Powell, Uluslarası Ödemeler Bankası (BIS) ve Güney Afrika Merkez Bankasının (SARB) Yüzüncü Yıl Konferansı'nda konuştu.



Arz tarafındaki kısıtların daha da kötüleştiğine dikkati çeken Powell, "Arz kısıtları ve yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süre devam etmesi, gelecek yıla kadar sürmesi muhtemel ve aynı şey ücretler üzerindeki baskı için de geçerli." dedi.



Powell, söz konusu kısıtların azalması ve istihdam kazanımlarının artmasıyla enflasyonun hedefe yaklaşacağını belirterek, "Enflasyonun sürekli olarak yükselme riskini görseydik, kesinlikle araçlarımızı kullanırdık." diye konuştu.