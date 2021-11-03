FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler kasım ayı FED toplantısının tarihinde!
FED toplantısı ile açıklanacak faiz kararı küresel piyasalar tarafından bekleniyor. Eylül ayında gerçekleşen toplantıda ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Analistler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alımlarının azaltılması için bazı yetkililerin kasım ayına işaret ettikleri belirtirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, kasım ayı FED toplantısının tarihi hakkında bilgiler.
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuna dikkatler yönelirken Fed Başkanı Jerome Powell bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu, yüksek enflasyonun ise gelecek yıla kadar sürebileceğini ifade etti. Fed'in önümüzdeki bu hafta açıklayacağı faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı basın toplantısı ile alınan karar belli olacak. ABD Merkez Bankası (Fed) bu kasım ve aralık ayında yaptığı toplantıların ardından bu yılın toplantılarını tamamlayacak. Merakla beklenen toplantı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.
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FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
Fed'in bu yılın geri kalanındaki kasım ayından sonraki son toplantısı ise aralık ayında yapılacak.
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Fed Başkanı Powell: Varlık alımlarımızı azaltmaya başlama yolundayız
Powell, Uluslarası Ödemeler Bankası (BIS) ve Güney Afrika Merkez Bankasının (SARB) Yüzüncü Yıl Konferansı'nda konuştu.
Arz tarafındaki kısıtların daha da kötüleştiğine dikkati çeken Powell, "Arz kısıtları ve yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süre devam etmesi, gelecek yıla kadar sürmesi muhtemel ve aynı şey ücretler üzerindeki baskı için de geçerli." dedi.
Powell, söz konusu kısıtların azalması ve istihdam kazanımlarının artmasıyla enflasyonun hedefe yaklaşacağını belirterek, "Enflasyonun sürekli olarak yükselme riskini görseydik, kesinlikle araçlarımızı kullanırdık." diye konuştu.
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Fed'in politikasının çeşitli sonuçlar için konumlandırıldığından emin olunması gerektiğini vurgulayan Powell, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse gelecek yılın ortasına kadar tamamlanacak varlık alımlarımızı azaltma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.
Varlık alımlarını azaltma zamanın geldiğini düşündüğünü belirten Powell, faiz oranlarını artırma zamanın ise geldiğini düşünmediğini kaydetti.
Powell, sabırlı olunması ve iş gücü piyasasının iyileşmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.
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SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR
Eylül ayında gerçekleşen toplantıda ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.