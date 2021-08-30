FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar FED toplantı tarihini bekliyor!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına gözler çevrildi. Küresel piyasaları yakından ilgilendiren eylül ayı FED kararı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Fed Başkanı Powell, Jackson Hole toplantısında, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini belirtmişti. FED Toplantısı, 2021 yılında 3 kez daha gerçekleşecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 FED eylül ayı toplantısının tarihi.
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FED Toplantısı ile alınacak faiz kararı küresel piyasalar tarafından merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ile piyasalar yeni yön bulacak. Takvime göre bu ayki FED toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Öte yandan, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Kovid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yapan Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda pozitif bir hava seyretmişti.
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FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
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Piyasalar Fed’in güvercin kanatlarında
27 Ağustos tarihinde, Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlananın aksine bu yıl da dijital ortamda gerçekleşen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Kovid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı.
Ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini belirten Powell, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını ifade etti. Powell'ın konuşmasının ardından küresel piyasalarda pozitif bir hava hakim olurken, analistler Fed Başkanının "güvercin" tondaki mesajlarıyla yatırımcılara duymak istediklerini söylediğini belirtti.
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American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Desmond Lachman, AA muhabirine, Powell'ın Jackson Hole konuşmasının piyasanın beklentileriyle uyumlu olduğunu söyledi.
Powell'ın enflasyondaki keskin artışı geçici bir fenomen olarak ciddiye almamaya devam ettiğini belirten Lachman, "Yıl sonundan önce varlık alımlarının azaltılmasının kapısını aralarken, Fed'in faiz oranlarını yükseltmekten hala çok uzak olduğunu vurguladı." dedi.
Lachman, Powell'ın konuşmasındaki eksiğin Biden yönetiminin bütçe politikasının olağanüstü genişlemeci duruşundan söz etmemesi olduğuna işaret ederek, Powell'ın aşırı gevşek para politikasıyla birleştiğinde bu kadar genişleyen bir bütçe politikasının yakında ekonomik aşırı ısınmaya yol açabileceği ve mevcut enflasyonu daha kalıcı hale getirebileceği konusunda sessiz kaldığını ifade etti.
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Powell'ın konuşmasında bir ihmalin de Fed'in "agresif" tahvil alım programının yol açtığı varlık balonlarından herhangi bir şekilde bahsedilmemesi olduğunu kaydeden Lachman, ABD’de hisse senedi fiyatlarının uzun dönem ortalamasının 2 katından fazlasına yükselerek son 100 yılda bir görülen seviyelere ulaştığını, konut fiyatlarının ulusal düzeyde yıllık yüzde 16 arttığını ve 2006 zirvesinin fazlasıyla üzerine çıktığını anlattı.
Lachman, "Benim beklentim, Fed'in bir sonraki toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralıkta başlayacağına işaret etmesi. Korkum, Powell'ın enflasyon ve varlık fiyatlarındaki balonlar konusunda iyimser bir görüşe bağlı kalarak gelecek yıl bizi sert bir ekonomik inişe hazırlıyor olabileceği." değerlendirmesinde bulundu.