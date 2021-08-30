FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar FED toplantı tarihini bekliyor!

Powell'ın konuşmasında bir ihmalin de Fed'in "agresif" tahvil alım programının yol açtığı varlık balonlarından herhangi bir şekilde bahsedilmemesi olduğunu kaydeden Lachman, ABD’de hisse senedi fiyatlarının uzun dönem ortalamasının 2 katından fazlasına yükselerek son 100 yılda bir görülen seviyelere ulaştığını, konut fiyatlarının ulusal düzeyde yıllık yüzde 16 arttığını ve 2006 zirvesinin fazlasıyla üzerine çıktığını anlattı.



Lachman, "Benim beklentim, Fed'in bir sonraki toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralıkta başlayacağına işaret etmesi. Korkum, Powell'ın enflasyon ve varlık fiyatlarındaki balonlar konusunda iyimser bir görüşe bağlı kalarak gelecek yıl bizi sert bir ekonomik inişe hazırlıyor olabileceği." değerlendirmesinde bulundu.