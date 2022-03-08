FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED'in mart ayı faiz kararı ne olur? Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması ve son tahminler

Fed mart ayı toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.
Piyasaların Fed'den faiz artırım beklentisi 25 baz puan olurken; Fed'in faiz artırımıyla beraber dünyada doların güçlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının bu durumdan negatif etkilenmesi bekleniyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Fed Başkanı Jerome Powell "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." açıklamasında bulunmuştu.
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'in CEO'su James Gorman Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaşa rağmen Fed'in faiz artırımına gitmesi gerektiğini söyledi. Gorman, Powell'ın bu yıl 25'er baz puanlık 4 faiz artırımı yapmasını beklediğini vurguladı.