FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED'in mart ayı faiz kararı ne olur? Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması ve son tahminler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Fed Başkanı Jerome Powell "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." açıklamasında bulunmuştu.