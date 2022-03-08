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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED'in mart ayı faiz kararı ne olur? Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması ve son tahminler

#FED#FED Faiz#FED Toplantısı

Mart ayında gerçekleşecek kritik ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yaklaşıyor. Mart ayı içerisinde piyasaların beklediği en önemli kararların başında hiç şüphesiz Fed'in Faiz kararı yer alıyor. Fed Başkanı Jerome Powell da mart ayının faiz artırımı için uygun olduğunu düşündüğünü ifade etmişti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED'in mart ayı faiz kararı ne olur? Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması ve son tahminler

1/4FED faiz kararı ne zaman açıklanacak FEDin mart ayı faiz kararı ne olur Fed Başkanı Powelldan faiz açıklaması ve son tahminler

Fed mart ayı toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

2/4FED faiz kararı ne zaman açıklanacak FEDin mart ayı faiz kararı ne olur Fed Başkanı Powelldan faiz açıklaması ve son tahminler

Piyasaların Fed'den faiz artırım beklentisi 25 baz puan olurken; Fed'in faiz artırımıyla beraber dünyada doların güçlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının bu durumdan negatif etkilenmesi bekleniyor.

3/4FED faiz kararı ne zaman açıklanacak FEDin mart ayı faiz kararı ne olur Fed Başkanı Powelldan faiz açıklaması ve son tahminler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Fed Başkanı Jerome Powell  "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." açıklamasında bulunmuştu.

4/4ABDli yatırım bankası Morgan Stanleyin CEOsu James Gormanın tahmini

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'in CEO'su James Gorman'ın tahmini

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'in CEO'su James Gorman Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaşa rağmen Fed'in faiz artırımına gitmesi gerektiğini söyledi. Gorman, Powell'ın bu yıl 25'er baz puanlık 4 faiz artırımı yapmasını beklediğini vurguladı.

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#FED#FED Faiz#FED Toplantısı