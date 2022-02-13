FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman? Mart ayı toplantı tarihi belli oldu

FED faiz kararı için küresel piyasalarda gözler yapılacak toplantıya çevrildi. Geçtiğimiz yıl toplantılarında faizleri değiştirmeyen Fed'in bu sene birden fazla faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor. Bu yılın ikinci toplantısı 16 Mart'ta yapılacak. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Küresel piyasaların merakla beklediği toplantı sonucunda Fed faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı aldı.
Fed’in 2022 yılı toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, Fed’in Mart ayında faiz artırma ihtimalinin çok yüksek olması ve bunun da doları güçlendirecek olmasından dolayı kripto paralar yine ağır yara aldı.
Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etmişti. Enflasyona göre faiz artırım sayısının artabileceği belirtilirken, sıkılaştırıcı önlemlerin görüleceğini de duyurulmuştu.
JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da yaptığı tahminlerde ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını belirtip "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" demişti.
Fed'in faiz artırım adımı mart ayında gelirse 2018 yılının aralık ayından beri ilk kez yaşanmış olacak.
Fed 25-26 Ocak 2022'yle yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komitenin 8 kez toplanacağı biliniyor. İlk faiz artırımı yapılacak toplantısının ikinci toplantı olacağı yani 15-16 Mart 2022 tarihinde yapılacağı öngörülüyor.
Fed üçüncü toplantısını ise mayıs ayında gerçekleştirecek. 3-4 Mayıs 2022'de toplanacak merkez bankası dördüncü toplantısını 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleyecek.
26-27 Temmuz 2022'de beşinci toplantısını yapacak Fed'in altıncı toplantısı 20-21 Eylül, yedinci toplantısı 1-2 Kasım ve sekizinci toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.