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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED mart ayı faiz kararı toplantısında son durum

#FED Faiz Kararı#FED Toplantısı #Fed Faiz

FED faiz kararı belirli tarihlerde yapılan toplantıların ardından açıklanıyor. FED faiz kararı için gözler yeni açıklamalara çevrildi. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıkladı. Bu artışların mart ayında başlaması bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

1/4FED faiz kararı ne zaman açıklanacak FED mart ayı faiz kararı toplantısında son durum

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yayımlanan takvim içerisinde FED faiz toplantısı tarihleri belli oldu. Yılın ikinci toplantısı bu ay içerisinde düzenlenecek. Fed Başkanı Jerome Powell da mart ayının faiz artırımı için uygun olduğunu düşündüğünü ifade etmişti. Powell son açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirtti.

2/4FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed mart ayı toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek. Morgan Stanley CEO'su James Gorman, Ukrayna'daki savaşın ortaya çıkardığı jeopolitik ve ekonomik risklere rağmen Fed'in hala bir dizi Faiz artırımına gitmesi gerektiğini söyledi.

3/4FED faiz kararı ne zaman açıklanacak FED mart ayı faiz kararı toplantısında son durum

Fed'in Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından artan fiyat baskılarını kontrol altına almak için "amansız" faiz artırımları yapmasına ihtiyaç duymasının muhtemel olduğunu belirten Gorman, Powell'ın bu yıl 25'er baz puanlık 4 faiz artırımı yapmasını beklediğini vurguladı.

Bu faiz artırımlarının dikkatli şekilde yapılması gerektiğini de belirten Gorman, "Faizleri artırmanız gerekli, ancak ekonomiyi resesyona itmek de istemezsiniz. Eğer ekonomiyi resesyona iterseniz stagflasyon ile karşı karşıya kalırsınız" diye konuştu.

4/4FED FAİZ KARARI NE OLUR

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Mart ayı içerisinde piyasaların beklediği en önemli kararların başında hiç şüphesiz Fed'in Faiz kararı yer alıyor. Fed Başkanı Jerome Powell da mart ayının faiz artırımı için uygun olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Powell, "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." açıklamasında bulunmuştu.

Fed'in daha yüksek Enflasyon risklerine karşı dikkatli olduğunu ifade eden Powell, ücret artışlarının birçok yıla oranla çok daha hızlı olduğunu belirtmişti.

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