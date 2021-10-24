FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed Başkanı Powell'dan faiz arttırımı açıklaması
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı küresel piyasalar tarafından bekleniyor. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının ardından, bir sonraki toplantıda verilecek olan FED kararı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Fed Başkanı Powell, yaptığı açıklamada faiz oranlarını artırma zamanın ise geldiğini düşünmediğini belirtti. Gözler şimdi FED faiz kararında. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 FED toplantısının tarihi ve konuyla ilgili detaylı bilgiler.
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FED Toplantısı ile alınacak faiz kararı küresel piyasaları doğrudan etkileyecek. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ile faiz kararı dünyaya duyurulacak. Gözler ABD Merkez Bankasının kararına çevrilirken toplantıya ait tutanaklar, varlık alımlarını azaltma sürecinin kasım veya aralık ortasında başlayabileceğini ortaya koydu. Bir sonraki FED toplantısı Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak.
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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
Fed'in bu yılın geri kalanındaki kasım ayından sonraki son toplantısı ise aralık ayında yapılacak. Ekim ayında ise bir toplantı olmayacak.
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Fed Başkanı Powell: Varlık alımlarımızı azaltmaya başlama yolundayız
Powell, Uluslarası Ödemeler Bankası (BIS) ve Güney Afrika Merkez Bankasının (SARB) Yüzüncü Yıl Konferansı'nda konuştu.
Arz tarafındaki kısıtların daha da kötüleştiğine dikkati çeken Powell, "Arz kısıtları ve yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süre devam etmesi, gelecek yıla kadar sürmesi muhtemel ve aynı şey ücretler üzerindeki baskı için de geçerli." dedi.
Powell, söz konusu kısıtların azalması ve istihdam kazanımlarının artmasıyla enflasyonun hedefe yaklaşacağını belirterek, "Enflasyonun sürekli olarak yükselme riskini görseydik, kesinlikle araçlarımızı kullanırdık." diye konuştu.
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Fed'in politikasının çeşitli sonuçlar için konumlandırıldığından emin olunması gerektiğini vurgulayan Powell, "Ekonomi beklendiği gibi gelişirse gelecek yılın ortasına kadar tamamlanacak varlık alımlarımızı azaltma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.
Varlık alımlarını azaltma zamanın geldiğini düşündüğünü belirten Powell, faiz oranlarını artırma zamanın ise geldiğini düşünmediğini kaydetti.
Powell, sabırlı olunması ve iş gücü piyasasının iyileşmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.