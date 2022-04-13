FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak? Gözler 2022 FED faiz kararında!

FED MART AYI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Bu kararla birlikte Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.



ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini yükseltti. Böylelikle Fed, Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.



FOMC tutanaklarındaki detaylar şöyle:



* Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi devasa insani ve ekonomik sıkıntılara neden oldu, işgalin ABD ekonomisi için etkisi belirsiz, ancak yakın vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratması olası.



* Ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinde toparlanma sürdü, son aylarda işsizlik oranı önemli ölçüde azaldı.



