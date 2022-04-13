FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak? Gözler 2022 FED faiz kararında!

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. FED'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı mayıs ayında yapılacak. Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ABD tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselişinde etkili olmaya devam ediyor. Yıllık takvime göre, FED faiz kararı toplantısı 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak.
Fed’in 2022 yılı toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşmişti. Üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Bu kararla birlikte Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini yükseltti. Böylelikle Fed, Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.
FOMC tutanaklarındaki detaylar şöyle:
* Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi devasa insani ve ekonomik sıkıntılara neden oldu, işgalin ABD ekonomisi için etkisi belirsiz, ancak yakın vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratması olası.
* Ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinde toparlanma sürdü, son aylarda işsizlik oranı önemli ölçüde azaldı.
2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül