Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Nisan ayı ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı var mı? (FED toplantı takvimi)

Güncelleme Tarihi:

#Fed Faiz Kararı#Fed Toplantısı Ne Zaman#Nisan 2023 Fed Toplantı Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 01:21

FED faiz kararı nisan 2023 için gözler nisan ayı toplantısına çevrildi. Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, altın, dolar, kripto para gibi ekonominin dinamiklerine yön verecek. Mart ayında yapılan son toplantıda faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5'e çıkaran FED, önümüzdeki döneme dair faiz artırımının daha ılımlı devam edeceğinin sinyalini verdi. Diğer yandan bankanın açıklamalarında enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği detayı yer aldı. Peki, nisan ayı FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2023 FED toplantı takvimi ve ayrıntılar.

1/5FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023 Nisan ayı ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı var mı (FED toplantı takvimi)

FED toplantısı ne zaman sorusu küresel piyasalar tarafından takip ediliyor. Ekonominin temel taşlarına yön verecek olan FED mart ayında 25 baz puanlık faiz artışı yaptı ve faizi yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltmiş oldu. FOMC açıklaması bu yıl için bir faiz artırımı daha olacağı sinyalini verirken, gözler FED faiz toplantısına çevrildi. 2023 toplantı takvimine göre FED bir sonraki toplantısını mayıs ayında yapacak ve faiz kararını duyuracak.

2/5FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 toplantı takvimine göre FED toplantısı 2-3 Mayıs tarihinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın şubat ayı FED faiz kararını duyurması bekleniyor.

3/5FED FAİZ ARTIRIMI OLACAK MI

FED FAİZ ARTIRIMI OLACAK MI?

Fed yetkililerinin bu yıl için medyan faiz tahminleri değişmezken, gelecek yıl için yükseltildi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"naa göre, bu yıl için medyan faiz tahmini yüzde 5,1 olarak kalırken, gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarıldı. Yetkililer, 2025 yılı için tahminlerini yüzde 3,1 olarak korudu.

Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

4/5BİR FAİZ ARTIRIMI DAHA OLABİLİR

BİR FAİZ ARTIRIMI DAHA OLABİLİR

FOMC açıklaması bu yıl için bir faiz artırımı daha olacağı sinyalini verirken, önceki toplantı sonrasındaki açıklamada "devam eden faiz artırımları"na atıf bugünkü açıklamada yer almadı. Onun yerine "Belki bir faiz artırımı daha gerekli olabilir" ifadesi yer aldı.

Yapılan açıklamada ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu belirtilirken, bankacılık sistemindeki kargaşanın kredileri sıkılaştırabileceği ve ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratabileceği belirtildi, Enflasyonun yüksek olmaya devam ettiğini belirten FOMC, enflasyon risklerine karşı "oldukça dikkatli" olunacağını vurguladı. Açıklamada istihdamın toparlanmaya devam ettiği de belirtilirken, "istihdam artışı güçlü" ifadesi de kullanıldı.

5/52023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

Mart: 21-22

Mayıs: 2-3

Haziran: 13-14

Temmuz: 25-26

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fed Faiz Kararı#Fed Toplantısı Ne Zaman#Nisan 2023 Fed Toplantı Tarihi