FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Nisan ayı ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı var mı? (FED toplantı takvimi)

FED FAİZ ARTIRIMI OLACAK MI?
Fed yetkililerinin bu yıl için medyan faiz tahminleri değişmezken, gelecek yıl için yükseltildi.
Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"naa göre, bu yıl için medyan faiz tahmini yüzde 5,1 olarak kalırken, gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarıldı. Yetkililer, 2025 yılı için tahminlerini yüzde 3,1 olarak korudu.
Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.
Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.