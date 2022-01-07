FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED faiz kararı toplantısı bekleniyor

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının ardından açıklanacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.



Fed üyeleri 2022 yılında federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler.



Eylül ayında yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası açıklanan tahminlerde 2022 için 1 olan faiz artırım beklentisi, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılan toplantıda ortaya konan tahminler ile 37'ye çıktı. Fed üyeleri 2023 yılı için de 3 faiz artırımı beklentisi ortaya koydular.