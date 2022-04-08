FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED faiz kararı için geri sayım

FED faiz kararı belirli tarihlerde yapılan toplantıların ardından açıklanıyor. FED faiz kararı için gözler yeni açıklamalara çevrildi. FED'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı mayıs ayında yapılacak. İşte detaylar
Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
FED faiz toplantısı 3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından alınan kararın 4 Mayıs saat 21:00’de açıklanması bekleniyor.
Fed mart ayı toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşti. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Bu kararla birlikte Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.
Altın yatırımcısı, bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili haber akışlarını; diğer taraftan ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında ne kadar şahinleşeceğiyle ilgili mesajları takip ederken; altının ons fiyatı kararsız seyrini sürdürüyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Küresel piyasaların gündeminde ABD ve AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım kararları ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları yer alıyor. Bu iki konu arasına sıkışan ons altında da bu süreçte net bir yönden bahsetmek biraz daha zor oluyor” şeklinde belirtti.
Güvercin açıklamalarıyla bilinen Fed üyesi Lael Brainard’ın dün şahin tondaki açıklamaları altın fiyatlarını destekleyerek, 1944 dolar seviyesine kadar yükseltti. Brainard’ın Fed’in bilanço küçültmesiyle ilgili olarak “Geçmiş dönemlere göre hızla küçültülecek” şeklindeki söylemi ve mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesi etkili oldu. Bu açıklamalar sonrası ABD tahvil faizleri yükselişe geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 2,63 seviyesine kadar yükselerek 19 Mart 2019 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.
Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ABD tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselişinde etkili olurken; altın fiyatlarında ise aşağı yönlü bir eğilime sebep oluyor. Bunun yanında Fed’in 9 trilyon dolarlık bilançosunda küçültmeye gitmesi piyasadan doların çekilmesi anlamına gelirken; altın fiyatını da baskılıyor.