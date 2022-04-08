FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED faiz kararı için geri sayım

FED ÜYESİNDEN AGRESİF AÇIKLAMA

Güvercin açıklamalarıyla bilinen Fed üyesi Lael Brainard’ın dün şahin tondaki açıklamaları altın fiyatlarını destekleyerek, 1944 dolar seviyesine kadar yükseltti. Brainard’ın Fed’in bilanço küçültmesiyle ilgili olarak “Geçmiş dönemlere göre hızla küçültülecek” şeklindeki söylemi ve mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesi etkili oldu. Bu açıklamalar sonrası ABD tahvil faizleri yükselişe geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 2,63 seviyesine kadar yükselerek 19 Mart 2019 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.



Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ABD tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselişinde etkili olurken; altın fiyatlarında ise aşağı yönlü bir eğilime sebep oluyor. Bunun yanında Fed’in 9 trilyon dolarlık bilançosunda küçültmeye gitmesi piyasadan doların çekilmesi anlamına gelirken; altın fiyatını da baskılıyor.