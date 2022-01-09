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Ekonomi
Haber Giriş: 09 Ocak 2022 - 16:39 | 

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED faiz kararı için geri sayım...

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı bu ay içerisinde belli olacak. Yıllık takvim doğrultusunda bir araya gelen FED'in alacağı kararda artan Omigron vakalarının ve yüksek enflasyonun belirleyici rol oynayacağı belirtiliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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1
2022 yılının ilk FED faiz toplantısı ocak ayında düzenlenecek. FED 2021'in son toplantısını aralık ayında gerçekleştirmiş, beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tutmuştu.
2FED FAİZ KARARI NE ZAMAN

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FED faiz kararı 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak olan yılın ilk toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
3
Fed üyeleri 2022 yılında federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler. Uzmanlara göre, ABD cephesinde enflasyon ve istihdam verileri başta olmak üzere ekonomik veri akışları ve Fed’in izleyeceği yol haritası ons altının seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Enflasyondaki yükseliş ve istihdam piyasasındaki iyileşmeye bağlı olarak Fed’in faiz artırımlarını gündeme alması ilerleyen süreçte ons altın üzerinde aşağı yönlü risk unsurları olarak izlenecek.
4
Fed üyeleri 2023 yılı için de 3 faiz artırımı beklentisi ortaya koydular.
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