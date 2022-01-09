FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED faiz kararı için geri sayım...

Fed üyeleri 2022 yılında federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngördüler. Uzmanlara göre, ABD cephesinde enflasyon ve istihdam verileri başta olmak üzere ekonomik veri akışları ve Fed’in izleyeceği yol haritası ons altının seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Enflasyondaki yükseliş ve istihdam piyasasındaki iyileşmeye bağlı olarak Fed’in faiz artırımlarını gündeme alması ilerleyen süreçte ons altın üzerinde aşağı yönlü risk unsurları olarak izlenecek.