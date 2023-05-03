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FED FAİZ KARARI NE OLDU MAYIS 2023 | ABD Merkez Bankası (FED) faiz artırdı mı? İşte mayıs ayı FED faiz kararı

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#FED Faiz Kararı#Fed Toplantısı 2023#FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 23:00

FED faiz kararı, Mayıs 2023 son dakika açıklama ile belli oldu. FED faiz kararı için gözler, Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrilmişti. Altın, dolar, kripto para gibi dünya ekonomisinde önemli rol oynayan FED mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi ve faiz kararı dünya kamuoyu ile paylaşıldı. Öte yandan FED Başkanı Powell'ın açıklamaları da önemli mesajlar verecek. Mayıs 2023 FED faiz kararı, piyasalar üzerinde belirleyici rol oynayacak. Uzmanların değerlendirmelerine göre FED'in mayıs ayında faiz artırmasına ara vermesi bekleniyordu. Peki, 2023 FED faiz kararı ne oldu? FED faiz artırdı mı? İşte, 2023 FED faiz kararı açıklaması ve ayrıntılar.

1/6FED FAİZ KARARI NE OLDU MAYIS 2023 | ABD Merkez Bankası (FED) faiz artırdı mı İşte mayıs ayı FED faiz kararı

Mayıs 2023 FED faiz toplantısı ile piyasaların merakla beklediği faiz kararı belli oldu. Mart ayında yapılan son toplantıda faizi 25 baz puan artıran FED önümüzdeki döneme dair faiz artırımının daha ılımlı devam edeceği mesajını paylaşmıştı. Diğer yandan bankanın açıklamalarında enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği detayı yer almıştı. 2023 toplantı takvimine göre FED toplantısı 3 Mayıs'ta gerçekleşti. Son dakika haberine göre ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. İşte, Mayıs 2023 FED faiz açıklaması detayları.

2/6FED FAİZ KARARI NE OLDU

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Son dakika haberine göre 3 Mayıs tarihinde saat 21: 00'da FED faiz kararını duyurdu. ABD Merkez Bankası (Fed) faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

Böylece politika faizi 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.  

3/6FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Zeynel Balcı, köşesinde FED'in faiz kararına yönelik beklentilerini kaleme aldı. 30 Nisan tarihli yazıda şu ifadeler yer alıyor;

Son aylarda ekonomik verilere bağlı olarak ekonomik görünüm ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin algı değişimlerine sıkça şahit olmuştuk Geçen hafta bunlardan birini daha yaşadık diyebiliriz. Dış piyasalarda, merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinin devam edeceği beklentileri, resesyon tartışmaları, ABD’de bankacılık sektörüne ilişkin tedirginlik risk iştahını zayıflatmıştı. Bu durum borsalara satış şeklinde yansımıştı. Geçen hafta yüzde 1.1 olarak açıklanan ABD ilk çeyrek büyümesi (GSYH) beklentilerin altında kaldı (beklenti: yüzde 2.0, önceki yüzde 2.6). Bu durum ekonomide yavaşlama söylemlerini bir bakıma teyit etti. Büyümenin zayıf kalması, Fed’in faiz artırımının devamı yönündeki beklentileri bir parça hafifletti. Bu durum ABD ve Avrupa borsalarında tepki yükselişine neden oldu.

4/6FED FAİZ KARARI NE OLDU MAYIS 2023 | ABD Merkez Bankası (FED) faiz artırdı mı İşte mayıs ayı FED faiz kararı

Son aylarda ekonomik verilere bağlı olarak ekonomik görünüm ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin algı değişimlerine sıkça şahit olmuştuk Geçen hafta bunlardan birini daha yaşadık diyebiliriz. Dış piyasalarda, merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinin devam edeceği beklentileri, resesyon tartışmaları, ABD’de bankacılık sektörüne ilişkin tedirginlik risk iştahını zayıflatmıştı. Bu durum borsalara satış şeklinde yansımıştı. Geçen hafta yüzde 1.1 olarak açıklanan ABD ilk çeyrek büyümesi (GSYH) beklentilerin altında kaldı (beklenti: yüzde 2.0, önceki yüzde 2.6). Bu durum ekonomide yavaşlama söylemlerini bir bakıma teyit etti. Büyümenin zayıf kalması, Fed’in faiz artırımının devamı yönündeki beklentileri bir parça hafifletti. Bu durum ABD ve Avrupa borsalarında tepki yükselişine neden oldu.

5/6FED FAİZ KARARI NE OLDU MAYIS 2023 | ABD Merkez Bankası (FED) faiz artırdı mı İşte mayıs ayı FED faiz kararı

Brent petrol 80 dolara çekildi. Hatırlanırsa OPEC+ Grubu’nun günlük 1 milyon varil üretim kesintisi kararı sonrası 87 dolara kadar yükselmişti. Önemli referans noktalarından biri olan ABD 10 yıllık bono faiz oranında düşüşün ardından yükseliş görülse de yüzde 3.50 seviyesinin üzerinde kalamadı ve gevşedi. Benzer görünüm Almanya 10 yıllık faiz oranı için de geçerli. Yükselişin ardından yüzde 2.30 seviyesine geriledi. Dolarda zayıf görünüm, euro ise değer kazanımı sürdü. Euro/dolar paritesi 1.10 seviyesini geçti, Dolar Endeksi 101 seviyesine geriledi. Tahvil bono faizlerindeki yükseliş denemelerinin yerini düşüşe bırakması, dolardaki zayıflama altının ons fiyatındaki toparlanmaya yardım etti ve 1.990 dolar seviyesine yükseldi. Özetle, ABD büyümesindeki yavaşlama ve bunun Fed’in faiz artımlarına olası etkileri, dış piyasaları bir parça olumlu etkilemiş görülüyor. Önümüzdeki hafta gündem yoğun. 3 Mayıs’ta içeride nisan enflasyon verileri, dış gündemde ise 25 baz puanlık faiz artırımı beklenen Fed toplantısı, 5 Mayıs günü ABD tarım dışı istihdamı var (beklenti 181 bin, geçen ay 236 bin). Ayrıca Borsa İstanbul ile ABD ve Avrupa’da şirket bilançoları takip edilecek.

6/62023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

Mayıs: 2-3

Haziran: 13-14

Temmuz: 25-26

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

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