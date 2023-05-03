FED FAİZ KARARI NE OLDU MAYIS 2023 | ABD Merkez Bankası (FED) faiz artırdı mı? İşte mayıs ayı FED faiz kararı

Brent petrol 80 dolara çekildi. Hatırlanırsa OPEC+ Grubu’nun günlük 1 milyon varil üretim kesintisi kararı sonrası 87 dolara kadar yükselmişti. Önemli referans noktalarından biri olan ABD 10 yıllık bono faiz oranında düşüşün ardından yükseliş görülse de yüzde 3.50 seviyesinin üzerinde kalamadı ve gevşedi. Benzer görünüm Almanya 10 yıllık faiz oranı için de geçerli. Yükselişin ardından yüzde 2.30 seviyesine geriledi. Dolarda zayıf görünüm, euro ise değer kazanımı sürdü. Euro/dolar paritesi 1.10 seviyesini geçti, Dolar Endeksi 101 seviyesine geriledi. Tahvil bono faizlerindeki yükseliş denemelerinin yerini düşüşe bırakması, dolardaki zayıflama altının ons fiyatındaki toparlanmaya yardım etti ve 1.990 dolar seviyesine yükseldi. Özetle, ABD büyümesindeki yavaşlama ve bunun Fed’in faiz artımlarına olası etkileri, dış piyasaları bir parça olumlu etkilemiş görülüyor. Önümüzdeki hafta gündem yoğun. 3 Mayıs’ta içeride nisan enflasyon verileri, dış gündemde ise 25 baz puanlık faiz artırımı beklenen Fed toplantısı, 5 Mayıs günü ABD tarım dışı istihdamı var (beklenti 181 bin, geçen ay 236 bin). Ayrıca Borsa İstanbul ile ABD ve Avrupa’da şirket bilançoları takip edilecek.