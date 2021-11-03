FED faiz kararı ne oldu? 2021 kasım ayı FED faiz kararı açıklandı

FED FAİZ KARARI NE OLDU? ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.



Fed, varlık alım hızını beklentiler dahilinde aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı. Aralık ayında 60 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 30 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacak.



