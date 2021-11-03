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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Kasım 2021 - 21:17 | 

FED faiz kararı ne oldu? 2021 kasım ayı FED faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının ardından küresel piyasalar ilgilendiren faiz oranı netleşti. Varlık alım hızını beklentiler dahilinde aylık 15 milyar dolar azaltma kararı alan FED, politika faizini sabit bıraktı. Son FED Faiz toplantısı, 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmiş, ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Peki, FED faiz kararı ne oldu? İşte, kasım ayı FED faiz kararı.

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FED faiz kararı ne oldu sorusunun yanıtı belli oldu. Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Küresel piyasaların haftalardır beklediği kritik toplantı 2-3 Kasım tarihleri arasında yapıldı. ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Öte yandan Fed, varlık alım hızını beklentiler dahilinde aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı. Fed, aylık varlık alımlarını kasım ayından itibaren yavaşlatmaya başlayacak.

2FED FAİZ KARARI NE OLDU

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, varlık alım hızını beklentiler dahilinde aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı. Aralık ayında 60 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 30 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacak.

3SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

Eylül ayında gerçekleşen toplantıda ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

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Fed 2020'nin ilk toplantısında değişikliğe gitmemiş faizleri 1.50 – 1.75 aralığında bırakmıştı. Fed geçtiğimiz sene Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 18 Mart'taki toplantıyı beklemeden 3 Mart'ta 50 baz puan indirmiş ardından 16 Mart'ta faizleri 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed'in özellikle pandemi etkisiyle adımları faiz arttırmamak yönünde olmuştu.

5BİR SONRAKİ TOPLANTI NE ZAMAN

BİR SONRAKİ TOPLANTI NE ZAMAN?

* (Açıklananlar ve açıklanacaklar)

Fed ToplantılarıTarihlerFaiz Kararı
Birinci Toplantı26-27 OcakSabit (Yüzde 0-0.25)
İkinci Toplantı16-17 MartSabit (Yüzde 0-0.25)
Üçüncü Toplantı27-28 NisanSabit (Yüzde 0-0.25)
Dördüncü Toplantı15-16 HaziranSabit (Yüzde 0-0.25)
Beşinci Toplantı27-28 TemmuzSabit (Yüzde 0-0.25)
Altıncı Toplantı21-22 EylülSabit (Yüzde 0-0.25)
Yedinci Toplantı2-3 KasımSabit (Yüzde 0-0.25)
Sekizinci Toplantı14-15 Aralık-

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