FED faiz kararını ne zaman açıklanacak? 2022 ocak ayı FED faiz kararı için geri sayım...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu piyasaları yakından takip edenlerin odaklandığı konuların başında geliyor. . FED 2021'in son toplantısını aralık ayında gerçekleştirmiş, beklentiler doğrultusunda yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tutmuştu. Küresel piyasalara yön verecek olan FED'in faiz artırım beklentileri artarken faiz artırımı, enflasyon ve bilanço küçültme ile ilgili mesajları FED toplantısının ana gündem maddeleri olacak. 2022 yılının ilk FED toplantısı 25-26 Ocak'ta yapılacak.
Fed’in 2022 yılı toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
Hürriyet yazarı Zeynel Balcı beklenen FED faiz kararını 16 Ocak Pazar günü köşesinde ele aldı. Balcı'nın yazısından öne çıkan kısımlar şöyle;
ABD’de enflasyon yüzde 7 ile son 39 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu gelişmenin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz arttırım beklentileri daha da güçlendi. Mart ayından itibaren Fed’den faiz arttırımlarının gelmesi bekleniyor. Bu durum dış piyasalarda kısmen de olsa fiyatlanmaya başladı.
Son dönemde ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı gelişmeler öne çıkmış durumda. Kasım ayı toplantısında tahvil alımlarının azaltım süreci başlamıştı. Fed tutanakları, ardından Fed Başkanı Powell’ın son açıklamalarıyla bölge başkanlarının birbirini teyit eden görüşleri, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını önemli ölçüde verdi. Mart ayından önce tahvil alımlarının bitirilmesi, mart ayından itibaren de faiz arttırımlarının başlaması ve 3-4 defa faiz artışı yönünde bir beklenti oluşmuş durumda. Faiz arttırımının daha önce başlayabileceği tahmininde bulunan Fed yetkilileri de yok değil. Ayrıca bilanço küçültmeden söz edenler de var.
Enflasyonda (TÜFE) son 39 yılın en yüksek rakamına çıkması çok önemli bir gerekçe olarak görülürken istihdam verilerinin istenen seviyeye ulaşması önemli bir referans. Gerçi aralık istihdamı ve geçen perşembe açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklentileri karşılamaktan biraz uzak olsa da işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar bu görünümü telafi etmişti. Enflasyon ve istihdam, para politikasına ilişkin karar noktasında önemli yer tutan parametreler.