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FED faiz kararı belli oldu: FED kararı sonrası gram altın, ons altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte altın piyasasında son durum

#FED#Altın Fiyatları#ABD Merkez Bankası

FED faiz kararı son dakika açıklama ile belli oldu. ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların beklediği mart ayı FED faiz kararını duyurdu. Fed faiz kararını 8'e karşı 1 oyla alırken faiz aralığını yüzde 0,25 baz puan arttırarak yükseltti. Faiz kararı sonrası altın fiyatları da piyasalara ilk tepkiyi verdi. Bugün 907 TL'den işlem gören gram altın, FED'in kararı sonrası 902 TL seviyesine kadar geriledi. Çeyrek altın ise 1.463 TL'ye indi. Peki, FED'in faiz kararı sonrası gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar kaç TL oldu? İşte, İşte 2022 Mart ayı FED faiz kararı ve altın fiyatlarında son durum bilgiler.

1/5FED faiz kararı belli oldu: FED kararı sonrası gram altın, ons altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu İşte altın piyasasında son durum

FED mart ayı faiz kararı 16 Mart'ta yapılan toplantı sonrası netlik kazandı. Fed faizi yıllar sonra 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye yükseltti. ABD ekonomisi 2021 yılının son çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 7,0 büyüdü. Fed en son faiz artışını Aralık 2018’de yaparken; Mart 2020 tarihinde ise politika faizini 0-0,25 aralığına çekmişti. FED'in faiz arttırmasının ardından altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Altının ons fiyatı saat 21:20 itibarıyla yüzde 1,10 oranında düşüşle 1895 dolar seviyesinde hareket etti.

2/5FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Bu kararla birlikte Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini yükseltti. Böylelikle Fed, Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

3/5FED faiz kararı belli oldu: FED kararı sonrası gram altın, ons altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu İşte altın piyasasında son durum

FOMC tutanaklarındaki detaylar şöyle:

* Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi devasa insani ve ekonomik sıkıntılara neden oldu, işgalin ABD ekonomisi için etkisi belirsiz, ancak yakın vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratması olası.

* Ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinde toparlanma sürdü, son aylarda işsizlik oranı önemli ölçüde azaldı.

4/5FED KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU

FED KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ons Altın fiyatları, Fed’in açıklamaları öncesi 1907 dolar seviyesinde hareket ederken, açıklamalar sonrası 1916 dolar seviyesine kadar yükseldi ve sonrasında 1895 dolara kadar gerileyerek gün içi en düşük seviyesini gördü. Altının ons fiyatı saat 21:20 itibarıyla yüzde 1,10 oranında düşüşle 1895 dolar seviyesinde hareket etti.

5/5ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?

Gram altın bugün 907,36 liradan alınıp ve 907,48 liradan satıldı.

Çeyrek altın bugün 1.471,00 liradan alınıp, 1.489,00 liradan satıldı.

Yarım altın bugün 2.950,00 liradan alınıp, 2.979,00 liradan satıldı.

Cumhuriyet altını 5.882,00 liradan alınıp, 5.938,00 liradan satıldı.

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#FED#Altın Fiyatları#ABD Merkez Bankası