FED faiz kararı belli oldu: FED kararı sonrası gram altın, ons altın fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte altın piyasasında son durum

FOMC tutanaklarındaki detaylar şöyle:



* Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi devasa insani ve ekonomik sıkıntılara neden oldu, işgalin ABD ekonomisi için etkisi belirsiz, ancak yakın vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratması olası.



* Ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinde toparlanma sürdü, son aylarda işsizlik oranı önemli ölçüde azaldı.



