FED FAİZ KARARI 2023 TEMMUZ | FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte ABD Merkez Bankası (FED) toplantı takvimi 2023!

FED temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın FOMC üyelerinin faiz oranlarının bu yıl sonuna kadar biraz daha artırılmasından yana olduğunu söylemesinin ardından tüm dikkatler temmuz ayı FED toplantı tarihine çevrildi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin etkilerini gözlemlemek için faiz artırımları sonrası son toplantıda faizi sabit bıraktıklarını ve Fed'in önümüzdeki aylarda faizi artırmasının muhtemel olduğunu belirtti. Peki, temmuz ayı FED toplantısı hangi gün açıklanacak? İşte, ayrıntılar.