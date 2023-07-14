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FED FAİZ KARARI 2023 TEMMUZ | FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte ABD Merkez Bankası (FED) toplantı takvimi 2023!

Güncelleme Tarihi:

#FED Faiz Kararı#Fed Toplantısı Ne Zaman#Temmuz Fed Faiz Kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 23:28

FED faiz kararı 2023 temmuz için küresel piyasalarda gözler toplantı takvimine çevrildi. Haftanın en çok beklenen verisi olan ABD enflasyonu bu hafta açıklanırken, FED temmuz ayı faiz kararı için beklentiler de yoğunlaştı. ABD Merkez Bankası FED'in bu ayki toplantısında alınacak karar piyasalara yön verecek. 2023 Temmuz Federal Rezerv Bankası PPK faiz toplantısı altın, dolar, kripto para gibi ekonominin temel taşlarını etkileyecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED temmuz toplantısı hangi gün? İşte, FED toplantı takvimi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/5FED FAİZ KARARI 2023 TEMMUZ | FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak İşte ABD Merkez Bankası (FED) toplantı takvimi 2023

FED temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın FOMC üyelerinin faiz oranlarının bu yıl sonuna kadar biraz daha artırılmasından yana olduğunu söylemesinin ardından tüm dikkatler temmuz ayı FED toplantı tarihine çevrildi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin etkilerini gözlemlemek için faiz artırımları sonrası son toplantıda faizi sabit bıraktıklarını ve Fed'in önümüzdeki aylarda faizi artırmasının muhtemel olduğunu belirtti. Peki, temmuz ayı FED toplantısı hangi gün açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/5FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve toplantının ardından Temmuz ayı faiz kararı açıklanacak.

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3/5FED FAİZ KARARI NE OLACAK

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin etkilerini gözlemlemek için faiz artırımları sonrası son toplantıda faizi sabit bıraktıklarını ve Fed'in önümüzdeki aylarda faizi artırmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklanmıştı. Powell, Fed'in faiz projeksiyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi sunumu öncesi gazetecilerle bilgileri paylaştı. Powell, Fed üyelerinin faizin yıl sonuna kadar biraz daha artmasının uygun olacağını düşündüklerini, geçen toplantıda enflasyonla mücadelede nelerin yapıldığının gözlemlenmesi için faizin sabit tutulduğunu söyledi.

4/5FED FAİZ KARARI 2023 TEMMUZ | FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak İşte ABD Merkez Bankası (FED) toplantı takvimi 2023

Enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme mücadelesinin uzun bir yol olduğunu deklare eden Powell, enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana biraz düştüğünü de kaydetti.

Enflasyon baskısının yüksek olduğunu ifade eden Powell, Fed üyeleri ve ben yüksek enflasyonun neden olduğu zorlukları anlıyoruz ve yüzde 2 hedefine geri getirmeye kararlıyız" dedi.

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5/52023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

Temmuz: 25-26

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

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