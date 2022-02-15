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FED faiz kararı 2022 ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman, hangi gün? Küresel piyasalarda gözler şubat faiz kararında

#FED#Faiz Kararı#Jerome Powell

FED faiz kararı için dünyada küresel piyasalarda gözler yapılacak toplantıya çevrildi. Altın 8 ayın zirvesine çıkarken, 14 Şubat 2022 tarihinde Fed’in olağanüstü toplanıp faiz kararı alacağına yönelik olarak beklentileri arttırdı. Fed’den herhangi hamle gelmeyince, mart ayında yapılacak toplantıdan çıkacak faiz kararı yeniden gündeme geldi. Mart ayında olağan zamanında yapılacak olan toplantı ile FED faiz kararı belli olacak. Peki, FED faiz kararı 2022 ne zaman açıklanacak ve FED toplantısı ne zaman? İşte, 2022 mart ayı FED toplantısının tarihi .

1/5FED faiz kararı 2022 ne zaman açıklanacak FED toplantısı ne zaman, hangi gün Küresel piyasalarda gözler şubat faiz kararında

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ons altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ile birlikte FED'in açıklayacağı faiz kararına gözler çevrildi. FED, yılın ilk toplantısında faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı almıştı. Açıklayacağı faiz kararı ile küresel piyasalara yön verecek olan FED mart ayı toplantısını 15-16 Mart tarihinde yapacak. ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesi olan yüzde 7.5 seviyesinde gelmesi, FED’in Mart ayında faiz artırma ihtimalini güçlendirmişti.

2/5FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed’in 2022 yılı toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

3/5FED’İN FAİZ ARTIRIM HAMLESİ MART’TA BEKLENİYOR

FED’İN FAİZ ARTIRIM HAMLESİ MART’TA BEKLENİYOR

Fed’in faiz artıracağına yönelik manipülatif sosyal medya paylaşımlarının boşa çıkmasının ardından olağan toplantıya odaklanıldı. 14 Şubat 2022 tarihinde Fed’in olağanüstü toplanıp faiz kararı alacağına yönelik olarak sosyal medyada bazı uzman, analistler ve ekonomistler yorumlarda bulunmuştu. Fed’in olağanüstü değil hemen hemen her ay yaptığı toplantıyı manipülatif olarak kullanmaya çalışan ekonomistlerin görüşleri Fed’den herhangi hamle gelmeyince boşa çıkmış oldu. Bundan sonraki süreçte Mart ayında olağan zamanında yapılacak olan faiz kararı bekleniyor.

4/52018DEN BERİ İLK KEZ YAŞANACAK

2018'DEN BERİ İLK KEZ YAŞANACAK

Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etmişti. Enflasyona göre faiz artırım sayısının artabileceği belirtilirken, sıkılaştırıcı önlemlerin görüleceğini de duyurulmuştu.

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da yaptığı tahminlerde ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını belirtip "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" demişti.

Fed'in faiz artırım adımı mart ayında gelirse 2018 yılının aralık ayından beri ilk kez yaşanmış olacak.

5/5FED faiz kararı 2022 ne zaman açıklanacak FED toplantısı ne zaman, hangi gün Küresel piyasalarda gözler şubat faiz kararında

Fed 25-26 Ocak 2022'yle yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komitenin 8 kez toplanacağı biliniyor. İlk faiz artırımı yapılacak toplantısının ikinci toplantı olacağı yani 15-16 Mart 2022 tarihinde yapılacağı öngörülüyor.

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#FED#Faiz Kararı#Jerome Powell