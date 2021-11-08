Fed Başkanı Powell'ın konuşması ne zaman, saat kaçta? İşte saat bilgisi

Analistler, bu hafta Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları yetkililerinin değerlendirmeleri ile ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini, Avro Bölgesi ve yurt içinde ise sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini söyledi. İşte, Fed Başkanı Powell'ın konuşması hakkında bilgiler...