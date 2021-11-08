Fed Başkanı Powell'ın konuşması ne zaman, saat kaçta? İşte saat bilgisi
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı. Küresel pay piyasalarında geçen hafta yatırımcı risk iştahının yüksek seyretmesinin etkisiyle rekorlar kırılmasının ardından bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar takip edilecek. Peki, Fed Başkanı Powell'ın konuşması ne zaman, saat kaçta?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Analistler, bu hafta Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları yetkililerinin değerlendirmeleri ile ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini, Avro Bölgesi ve yurt içinde ise sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini söyledi. İşte, Fed Başkanı Powell'ın konuşması hakkında bilgiler...
2
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Fed Başkanı Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı konuşma ile Avro Grubu toplantısına yönelik haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 ve 1.620 seviyelerinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
3
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı
12.30 Avro Bölgesi, kasım ayı Sentix yatırımcı güven endeksi