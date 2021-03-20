Fazıl Say ile eşi Ece Dağıstan evliliklerini anlattılar: Hiç bir arada yaşamadık!
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 2019'da üç yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile İtalya'nın Milano kentinde nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift Fazıl-Ece Say, Magnet Quarterly dergisine kapak oldu.
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'EVLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEDİK'
Evlendikten sonra hiç birlikte yaşamadıklarını söyleyen çift çarpıcı açıklamalar yaptılar.
Ece Say ilişkileriyle ilgili olarak "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz." dedi.
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'ASLA SIKILMAYIZ'
Eşine katılan Fazıl Say ise "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" diye konuştu.
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MİLANO'DA NİKAH
Fazıl Say, 25 Ocak 2019'da sevgilisi Ece Dağıstan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz’ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan’ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı. Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikaha çiftin yakın dostları katıldı.