Fazıl Say ile eşi Ece Dağıstan evliliklerini anlattılar: Hiç bir arada yaşamadık!

'EVLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEDİK' Evlendikten sonra hiç birlikte yaşamadıklarını söyleyen çift çarpıcı açıklamalar yaptılar.



Ece Say ilişkileriyle ilgili olarak "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz." dedi.