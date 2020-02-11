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Haber Giriş: 11 Şubat 2020 - 15:04,
Faydaları saymakla bitmiyor… Kalp dostu meyve: Alıç
Alıç, ‘yemişen’ ya da ‘ekşi muşmula’ adıyla da bilinir. Sert iklimlere dayanıklıdır. Ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişen bu meyvenin reçeli, marmeladı hatta sirkesi yapılır. Faydalarıyla adeta doğal ilaç görevi gören ve kalp dostu olan alıcın başka nelere iyi geldiğini Diyetisyen Şeyma Yılmaz sıraladı.
Alıç, ‘yemişen’ ya da ‘ekşi muşmula’ adıyla da bilinir. Sert iklimlere dayanıklıdır. Ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişen bu meyvenin reçeli, marmeladı hatta sirkesi yapılır. Faydalarıyla adeta doğal ilaç görevi gören ve kalp dostu olan alıcın başka nelere iyi geldiğini Diyetisyen Şeyma Yılmaz sıraladı.
Alıç meyvesi antioksidan özellikteki flavonoidler ve vitaminler (özellikle C vitamini) yönünden zengin bir meyvedir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere yakalanma riskini azaltır ve yaşlanmayı geciktirir.
Yapılan çalışmalara göre flavonoidlerin yağ ve insülin metabolizmasında düzenleyici rol oynadığı, tansiyonu düşürdüğü ve kalp hastalıklarını önlediği belirtilmiştir.
Yine yapılan çalışma ve deneylere göre içeriğinde bulunan “quercetin’’ adlı antioksidan madde ile damar sertliğinin önlenmesi ve tedavisinde önemli rol alır.
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