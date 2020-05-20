Faydaları saymakla bitmiyor! Cildi koruyor, hafızayı güçlendiriyor...

Hangi süt ve ne kadar tüketilmeli? Çiğ süt alıyorsanız mutlaka zararlı bakteriler ölene kadar ancak faydalı bakterileri ve vitamin-mineralleri de olabildiğince koruyacak kadar kaynatmak önemli. Maksimum 10-15 dakika kaynatmanız da fayda var. Vitamin, mineral ve faydalı bakterilerden maksimum faydalanma için günlük sütlerin tercih edilmesi önemlidir. Diyetinizin içeriğine göre az yağlı sütleri tercih edebilirsiniz.