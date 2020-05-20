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GeriSağlık Faydaları saymakla bitmiyor! Cildi koruyor, hafızayı güçlendiriyor...
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock - Ingimage
Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 12:12,

Faydaları saymakla bitmiyor! Cildi koruyor, hafızayı güçlendiriyor...

Yeterli ve dengeli beslenmenin bir parçası olan süt ve süt ürünlerinin sağlığımız için oldukça önemli olduğunu belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, 21 Mayıs Dünya Süt Günü vesilesiyle önemli bilgiler paylaştı.

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Ülkemizde süt ve süt ürünleri tüketimi yılda yaklaşık 100 kilogramdır. Kişi başı yıllık süt içme miktarımız ise yaklaşık 26 litre. Bu değer İzlanda’ da 120, Avustralya’ da 107, ABD’ de 82, Rusya’ da ise 70 litredir.

2Sütün sağlığımıza faydaları nelerdir
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Sütün sağlığımıza faydaları nelerdir?

Sütün içindeki kalsiyum vücuttaki yağlanmayı azaltarak kilo kontrolü sağlamaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca süt içerdiği kaliteli protein ve lioneik asit gibi yağ molekülleri ile de kilo kontrolünde etkilidir.

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Mineral içeriği zengin olan süt en çok kalsiyum minerali içeriği ile ön plana çıkıyor. 1 litre süt içinde bulunan kalsiyum yaklaşık 10 kilogram et, 13 kilogram patates, 17 kilogram elma, 3 kilogram maruldaki kalsiyuma eş değer. Bu nedenle sağlıklı kemikler ve kalsiyum kaynağı için süt mutlaka içilmelidir.

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Süt içeriğindeki protein, A vitamini ve çinko sayesinde cilt sağlığını korumaktadır. Cilt üzerinde nemlendirici etki yapar. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller.

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Kalsiyum tansiyon ve kalp hastalıklarının önlenmesinde önemli bir mineraldir. Kalsiyum, tansiyonu %3-10, kalp-damar hastalığı riskini ise yaklaşık %15 oranında azalttığı bilinmektedir. Kalsiyum zengini sütü beslenmenize eklemeniz bu noktada da oldukça önemlidir.

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Osteoporoz, en sık görülen kemik hastalığıdır. 50 yaş sonrasında, kadınlarda %50 ve erkeklerde %25 oranında osteoporoza bağlı kırıklar görüldüğü bilinmektedir. Bu durumu engellemenin en iyi yolu ise kalsiyum ve D vitaminini yeterli miktarlarda alabilmek. Günde 2 su bardağı süt tüketimi kalsiyum alımı için önemlidir.

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Sütün vitamin içeriği zengindir. A vitamini içeriği sayesinde görme yeteneğini korumada ve katarakt riskini azaltmada etkilidir. B vitamini içeriği sayesinde hafızayı güçlendirir, sinir hücrelerini korumada etkilidir. C vitamini sayesinde mide ve meme gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmada etkili olabilir. E vitamini sayesinde hücrelere zarar veren maddelerle savaşır ve bu maddeleri etkisiz hale getirir.

9Hangi süt ve ne kadar tüketilmeli
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Hangi süt ve ne kadar tüketilmeli?

Çiğ süt alıyorsanız mutlaka zararlı bakteriler ölene kadar ancak faydalı bakterileri ve vitamin-mineralleri de olabildiğince koruyacak kadar kaynatmak önemli. Maksimum 10-15 dakika kaynatmanız da fayda var. Vitamin, mineral ve faydalı bakterilerden maksimum faydalanma için günlük sütlerin tercih edilmesi önemlidir. Diyetinizin içeriğine göre az yağlı sütleri tercih edebilirsiniz.

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Tüketilmesi gereken miktar yaş, cinsiyet, gebelik dönemi, emzirme dönemi, büyüme ve gelişme dönemine göre değişebilmektedir. Genel olarak yetişkin bir birey gün içinde 2 porsiyon, büyüme ve gelişme döneminde olanlar, emzirme, gebelik ve menopoz sonrası kadınlar ise 3-4 porsiyon tüketebilir.

11Süt ürünleri nelerdir
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Süt ürünleri nelerdir?

Yoğurt, peynir, ayran, kefiri süt ürünlerine örnek verebiliriz. Kahvaltınızda tüketeceğiniz peynir yemeklerinizde tüketeceğiniz yoğurt veya ayran ve ara öğününüzde tüketeceğiniz kefir ile kalsiyum ihtiyacınızı rahat bir şekilde karşılayabilirsiniz.

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